Abandonan camioneta tras volcadura en Parras
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La Ram 1500 terminó en un barranco tras un presunto exceso de velocidad en el barrio de Camiseta
Una camioneta tipo Ram 1500 fue encontrada volcada y abandonada durante la madrugada de este lunes, luego de que sus tripulantes presuntamente protagonizaran un accidente tras salir de un rodeo en el barrio de Camiseta, en Parras.
De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo circulaban a exceso de velocidad y derrapando las llantas cuando, metros más adelante, en el cruce de las calles Central y Viesca, perdieron el control de la unidad.
La camioneta salió de la cinta asfáltica y terminó volcada sobre su costado izquierdo en un barranco. Tras el accidente, los tripulantes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar; hasta el momento se desconoce su paradero.
El reporte fue recibido por Seguridad Pública alrededor de las 01:00 horas de este lunes, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos.
Las autoridades correspondientes iniciaron las diligencias para determinar la propiedad del vehículo y dar con los responsables. Una grúa la trasladó al corralón.