Abandonan camioneta tras volcadura en Parras

Una camioneta tipo Ram 1500 fue encontrada volcada y abandonada durante la madrugada de este lunes, luego de que sus tripulantes presuntamente protagonizaran un accidente tras salir de un rodeo en el barrio de Camiseta, en Parras.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo circulaban a exceso de velocidad y derrapando las llantas cuando, metros más adelante, en el cruce de las calles Central y Viesca, perdieron el control de la unidad.