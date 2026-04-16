Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja

Mientras México enfrenta una alerta de salud por tos ferina, una enfermedad que ha encendido las alarmas por su alta letalidad en niños menores de un año, el estado de Coahuila reporta una tendencia favorable con una disminución en sus indicadores oficiales. A nivel nacional, medios de comunicación estiman que durante 2025 y principios de 2026 los casos confirmados de esta afección, también conocida como “la tos de los 100 días”, se han triplicado en comparación con años anteriores. Esto se atribuye a una deuda inmunológica provocada por la caída en la cobertura de vacunación.

La situación es grave para los menores de un año. Datos del INEGI revelan que el 90% de los niños menores de doce meses que fallecieron en 2025 no contaban con protección inmunológica desde la gestación, debido a que sus madres no fueron vacunadas. En este sentido, se enfatiza que la aplicación de la vacuna Tdpa durante el embarazo es vital para transferir anticuerpos al feto y protegerlo en sus primeros meses de vida. Cabe destacar que, tan solo en 2024, la tos ferina cobró la vida de 72 niños de entre 0 y 12 meses de edad en el país. COAHUILA: UNA TENDENCIA A LA BAJA En contraste con el panorama nacional, las cifras en Coahuila muestran un descenso importante. En lo que va del presente año, el estado ha registrado únicamente ocho casos de tos ferina, una cifra considerablemente menor a los 29 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025.

DISCREPANCIAS EN LOS REPORTES DE ATENCIÓN A pesar de la alerta por el incremento de casos confirmados, la Secretaría de Salud federal presenta datos distintos en cuanto a la ocupación clínica. Según sus registros, las atenciones en hospitales y clínicas a nivel nacional han sido de 76 personas, una reducción drástica frente a las 618 atenciones reportadas el año pasado. Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento de la enfermedad, subrayando que la prevención mediante la vacunación materna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar desenlaces fatales en la población infantil.

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