Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja

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Coahuila
/ 16 abril 2026
    Alerta nacional por repunte de tosferina; en Coahuila, las cifras van a la baja
    Autoridades de salud mantienen la vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de tos ferina a nivel nacional, pese a la baja registrada en Coahuila. UNSPLASH

Mientras a nivel nacional se triplican los casos de tos ferina, Coahuila reporta solo ocho contagios en 2026, con una tendencia a la baja gracias a la vacunación

Mientras México enfrenta una alerta de salud por tos ferina, una enfermedad que ha encendido las alarmas por su alta letalidad en niños menores de un año, el estado de Coahuila reporta una tendencia favorable con una disminución en sus indicadores oficiales.

A nivel nacional, medios de comunicación estiman que durante 2025 y principios de 2026 los casos confirmados de esta afección, también conocida como “la tos de los 100 días”, se han triplicado en comparación con años anteriores. Esto se atribuye a una deuda inmunológica provocada por la caída en la cobertura de vacunación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/imss-coahuila-alerta-por-aumento-de-casos-de-hipertension-y-llama-a-deteccion-oportuna-EF20072475

La situación es grave para los menores de un año. Datos del INEGI revelan que el 90% de los niños menores de doce meses que fallecieron en 2025 no contaban con protección inmunológica desde la gestación, debido a que sus madres no fueron vacunadas.

En este sentido, se enfatiza que la aplicación de la vacuna Tdpa durante el embarazo es vital para transferir anticuerpos al feto y protegerlo en sus primeros meses de vida. Cabe destacar que, tan solo en 2024, la tos ferina cobró la vida de 72 niños de entre 0 y 12 meses de edad en el país.

COAHUILA: UNA TENDENCIA A LA BAJA

En contraste con el panorama nacional, las cifras en Coahuila muestran un descenso importante. En lo que va del presente año, el estado ha registrado únicamente ocho casos de tos ferina, una cifra considerablemente menor a los 29 casos contabilizados en el mismo periodo de 2025.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lanza-convocatoria-al-premio-estatal-de-periodismo-2026-KG20047148

DISCREPANCIAS EN LOS REPORTES DE ATENCIÓN

A pesar de la alerta por el incremento de casos confirmados, la Secretaría de Salud federal presenta datos distintos en cuanto a la ocupación clínica. Según sus registros, las atenciones en hospitales y clínicas a nivel nacional han sido de 76 personas, una reducción drástica frente a las 618 atenciones reportadas el año pasado.

Las autoridades continúan monitoreando el comportamiento de la enfermedad, subrayando que la prevención mediante la vacunación materna sigue siendo la herramienta más eficaz para evitar desenlaces fatales en la población infantil.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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