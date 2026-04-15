Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)

Políticos de oposición y columnistas nacionales han hecho circular en redes sociales una foto en la que aparecen Andrés Manuel López Obrador y el abogado del “Z-40”, Juan Pablo Penilla. Penilla Rodríguez acaba de ser expuesto a sanciones financieras por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el llamado Cártel del Noreste.

El abogado, que aparece también en una gráfica en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, operó para que Miguel Treviño mantuviera desde la cárcel el control de Los Zetas. Bien, pues resulta que, en la foto de López Obrador con el citado abogado, aparecen en primer plano, y junto a AMLO, los diputados federales Ricardo Monreal y Pedro Haces. Lo interesante es que una fila más atrás de las tres figuras políticas se observa al finado senador coahuilense, Armando Guadiana Tijerina, con sombrero en mano y en una actitud seria y formal. Juan Pablo es identificado por las agencias de inteligencia del vecino país como representante legal de “El Mayo” Zambada en México. Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, operó para el Cártel del Noreste desde la zona de Cinco Manantiales y el norte de la entidad, con base en Allende y Piedras Negras, Coahuila.

GAS SHALE Y FRACKING Coahuila se perfila como punta de lanza para la explotación del gas shale vía fracking, reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera. Sheinbaum Pardo destacó que existen en esta entidad áreas de baja densidad poblacional, lo que hace factible poner a prueba esta técnica de explotación. Sin embargo, la mandataria nacional prometió que ningún avance en este sentido se dará sin consultar y tener el aval de las comunidades. La decisión final se dará a conocer en los próximos dos meses, luego de que un panel de especialistas evalúe el impacto ambiental del fracking. Por cierto, la presidenta de México apareció ayer en el ranking de los líderes más influyentes del mundo. SE TAMBALEAN En política no hay que dar nada por hecho, y por lo pronto, representantes del PRI en La Laguna aseguran que las candidaturas a diputados locales no están amarradas ni seguras.

Las encuestas son el termómetro vigente que revisa el médico electoral de cabecera, Carlos Robles Loustaunau, para detectar calenturas, deshidratación política e hipotermia territorial. Los cuatro distritos laguneros están sometidos a análisis, con pronóstico delicado y diagnóstico de infección aguda por contagio morenista. Urgen, pues, campañas exhaustivas de vacunación contra este mal viral, porque varios aspirantes están en la lista de afectados. ¡EXTRA! ¡EXTRA! El talento creativo de Francisco Tobías acuñó en sexenios pasados graciosas frases institucionales y spots de gobiernos estatales en Coahuila. Por eso, acuciosos observadores del devenir político comarcano pararon las antenas al escuchar los spots de promoción electoral del partido estatal Nuevas Ideas. Según políticos y periodistas, en éstos fácilmente se nota la bis cómica y de comedia del actual subsecretario en la Región Carbonífera. Al parecer, Pancho es asesor en temas de comunicación y de publicidad de este organismo político ligado a un ex gobernador coahuilense. ¿Será?