Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/ 15 abril 2026
    Juan Pablo Penilla y la conexión Coahuila (foto)

Penilla Rodríguez acaba de ser expuesto a sanciones financieras por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el llamado Cártel del Noreste

Políticos de oposición y columnistas nacionales han hecho circular en redes sociales una foto en la que aparecen Andrés Manuel López Obrador y el abogado del “Z-40”, Juan Pablo Penilla.

Penilla Rodríguez acaba de ser expuesto a sanciones financieras por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por sus vínculos con el llamado Cártel del Noreste.

https://vanguardia.com.mx/opinion/suma-se-suma-a-operacion-electoral-de-4t-en-coahuila-ID20014279

El abogado, que aparece también en una gráfica en una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, operó para que Miguel Treviño mantuviera desde la cárcel el control de Los Zetas.

Bien, pues resulta que, en la foto de López Obrador con el citado abogado, aparecen en primer plano, y junto a AMLO, los diputados federales Ricardo Monreal y Pedro Haces.

Lo interesante es que una fila más atrás de las tres figuras políticas se observa al finado senador coahuilense, Armando Guadiana Tijerina, con sombrero en mano y en una actitud seria y formal.

Juan Pablo es identificado por las agencias de inteligencia del vecino país como representante legal de “El Mayo” Zambada en México.

Miguel Ángel Treviño, el “Z-40”, operó para el Cártel del Noreste desde la zona de Cinco Manantiales y el norte de la entidad, con base en Allende y Piedras Negras, Coahuila.

$!REDES SOCIALES
REDES SOCIALES

GAS SHALE Y FRACKING

Coahuila se perfila como punta de lanza para la explotación del gas shale vía fracking, reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera.

Sheinbaum Pardo destacó que existen en esta entidad áreas de baja densidad poblacional, lo que hace factible poner a prueba esta técnica de explotación.

Sin embargo, la mandataria nacional prometió que ningún avance en este sentido se dará sin consultar y tener el aval de las comunidades.

La decisión final se dará a conocer en los próximos dos meses, luego de que un panel de especialistas evalúe el impacto ambiental del fracking.

Por cierto, la presidenta de México apareció ayer en el ranking de los líderes más influyentes del mundo.

SE TAMBALEAN

En política no hay que dar nada por hecho, y por lo pronto, representantes del PRI en La Laguna aseguran que las candidaturas a diputados locales no están amarradas ni seguras.

https://vanguardia.com.mx/opinion/coahuila-mafia-de-cuello-blanco-extorsiona-a-carboneros-NJ19987318

Las encuestas son el termómetro vigente que revisa el médico electoral de cabecera, Carlos Robles Loustaunau, para detectar calenturas, deshidratación política e hipotermia territorial.

Los cuatro distritos laguneros están sometidos a análisis, con pronóstico delicado y diagnóstico de infección aguda por contagio morenista.

Urgen, pues, campañas exhaustivas de vacunación contra este mal viral, porque varios aspirantes están en la lista de afectados.

¡EXTRA! ¡EXTRA!

El talento creativo de Francisco Tobías acuñó en sexenios pasados graciosas frases institucionales y spots de gobiernos estatales en Coahuila.

Por eso, acuciosos observadores del devenir político comarcano pararon las antenas al escuchar los spots de promoción electoral del partido estatal Nuevas Ideas.

Según políticos y periodistas, en éstos fácilmente se nota la bis cómica y de comedia del actual subsecretario en la Región Carbonífera.

Al parecer, Pancho es asesor en temas de comunicación y de publicidad de este organismo político ligado a un ex gobernador coahuilense.

¿Será?

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Opinión
A20
Política Coahuila

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Durante la agenda se establecieron contactos con congresistas estadounidesnses para temas de cooperación regional.

Coahuila avanza en acuerdos de electromovilidad y colaboración con Texas en Washington
Autoridades municipales confirmaron que los horarios de venta de alcohol en Torreón no han tenido cambios.

Torreón se mantiene sin cambios horarios de venta de alcohol pese a ajustes en Gómez Palacio
El INE ajustó la convocatoria para la designación de la presidencia del organismo electoral en Coahuila.

Modifica INE convocatoria para que una mujer sea titular del organismo electoral en Coahuila
La convocatoria está dirigida a periodistas de prensa, radio, televisión y plataformas digitales con trabajos publicados en el último año en Coahuila.

Coahuila lanza convocatoria al Premio Estatal de Periodismo 2026

En el lugar se detectaron restos de ramas y lama en distintas zonas del lago.

Saltillo: reportan agua verde en el lago de la Alameda; pasará por limpieza semestral
Cuadrillas municipales realizaron retiro de basura, deshierbe y mantenimiento en áreas verdes de Lomas Verdes y otros sectores de Saltillo.

Refuerzan limpieza y retiro de basura en Lomas Verdes, Saltillo
Por los cielos

Por los cielos
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico