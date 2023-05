Action School de Saltillo: surgen más casos de fraude a costa de la educación

Un grupo de saltillenses evidenció en redes sociales más casos de afectación provocados por un presunto fraude cometido por el Centro de Aprendizaje Cristiano Action School de Saltillo que se promovía como un colegio educativo en donde se impartían clases de los tres niveles básicos: kinder, primaria y secundaria.

Aunque en todo momento la directora, quien también es pastora en la iglesia Amistad de Saltillo, Alma Ordaz, les indicó a los padres de familia que este centro educativo no estaba incorporado la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se percataron de que sus hijos e hijas no podrían continuar estudiando debido a que les proporcionarán solo un certificado de capacitación expedido en los Estados Unidos, sin validez en el país.

De esta forma, decenas de niños y niñas se vieron afectados debido a que tuvieron que pagar la revalidación de materias para poder ingresar a escuelas públicas y continuar sus estudios.

“Nos dimos cuenta de que la escuela no le estaba sirviendo a mis hijos, tengo 3, dos iban a la primaria y la niña al kinder, pero empezamos a notar que nunca traían apuntes, les preguntabamos que habían hecho en la escuela y solo nos decían que la directora les platicaba de sus novios, yo estoy muy inconforme y quiero que la gente sepa que esta no es una escuela”, comentó una madre de familia

Otra de las quejas señala que el cuerpo docente que imparte clases en Action School no está preparado para realizar tareas pedagógicas.

“Los maestros que tienen en esa escuela son profesionistas, pero no tienen la capacitación para atender a los niños, no les enseñaron nada en los dos años que estuvieron ahí, creo que esta es una falta muy grave por parte de esa escuela, somos varios los que tuvimos que pagar aparte clases de regularización para nuestros hijos porque no van bien”, comentó otra quejosa, quien agregó que la colegiatura mensual en Action School asciende a los 4 mil pesos mensuales, dependiendo del grado escolar al que se ingrese.

Además de esta cuota se les proporcionaba un uniforme escolar con costo de entre 800 a mil pesos, por lo que los padres llegaban a desembolsar hasta 3 mil pesos más, dependiendo del número de hijos e hijas inscritos en la escuela.

“No sabemos a dónde acudir, no sabemos en donde quejarnos porque no hay Profeco aquí en Saltillo y el tema es que en esa escuela se está haciendo un fraude millonario”, expusieron afectados.

De acuerdo con el departamento Jurídico de la Secretaría de Educación de Coahuila, el caso está siendo investigado debido a las irregularidades que presenta.