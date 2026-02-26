Activa Coahuila ‘escudo sanitario’ 2026; refuerzan acciones contra dengue y sarampión

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de anticiparse a posibles brotes epidemiológicos y reforzar la prevención como principal herramienta para proteger la salud de la población, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez, encabezó la activación del llamado “escudo sanitario” 2026 durante una reunión regional celebrada en la Universidad Politécnica Monclova-Frontera.

Durante la sesión de trabajo, en la que participaron autoridades estatales y municipales de la Región Centro-Desierto, se presentaron cifras actualizadas sobre dengue, rickettsia y sarampión, destacando una reducción del 87 por ciento en los casos confirmados de dengue en el Estado.

Mientras que en 2024 se registraron más de 5 mil contagios y 44 defunciones, en 2025 la cifra descendió a poco más de 700 casos, resultado de las acciones preventivas implementadas de manera coordinada entre el Estado y los municipios.

El funcionario estatal subrayó que el objetivo es adelantarse a la temporada de lluvias, fortaleciendo estrategias como la descacharrización y la abatización, consideradas las principales herramientas para eliminar criaderos del mosquito transmisor, mientras que la fumigación se mantiene como una medida complementaria.

“Queremos anticiparnos. El año pasado comenzamos desde febrero y logramos una disminución significativa en los casos, gracias al trabajo preventivo en colonias y comunidades”, señaló.

Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a estas acciones mediante la eliminación de recipientes y objetos en desuso que puedan acumular agua, contribuyendo a evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue y otras enfermedades.