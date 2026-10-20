Acude Fuundec ante la Asamblea General de Naciones Unidas para abordar las demandas de buscadores de desaparecidos en México

Luego de seis meses de que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU activara por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para remitir la crisis de desapariciones en México a la Asamblea General de la ONU, la agenda de las familias de personas desaparecidas fue llevada a la sede de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec) acudieron ante la Asamblea General de la ONU, en el marco de su 21.ª sesión plenaria, este martes 20 de octubre, para hacer un repaso sobre las deudas del Estado y la Federación en materia de personas desaparecidas.

Previo al encuentro, Fuundec y otros colectivos se reunieron en Nueva York con los 10 integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada y las Misiones Permanentes de la ONU, que fungen como el canal entre los informes del Comité y el Gobierno, para dialogar y también presentar el informe Desaparecer otra vez: Violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México, de Amnistía Internacional, que relata la tortura que atraviesan las familias en búsqueda de sus seres queridos.

Según el colectivo, también se pretende realizar otras actividades de incidencia para visibilizar la situación que en México suma más de 133 mil personas víctimas de desaparición, entre las que se encuentran miles de casos que hoy se clasifican como “de larga data” por las autoridades locales.

Además del aterrizaje local de los casos, las familias informaron que, en general, se pretende que la Asamblea conozca el calvario que han padecido a lo largo de los años de búsqueda, así como la crisis forense y el panorama de impunidad en el país.

Fuundec, el colectivo que se originó en 2009 en Coahuila, estará representado por María Guadalupe Fernández Martínez y Oralia Nájera Simizú.

Guadalupe Fernández busca a José Antonio Robledo Fernández, cuya desaparición se registró en Monclova el 25 de enero de 2009. A lo largo del caso, ha señalado que la falta de búsqueda y el no haber encontrado a su hijo se debieron a una coparticipación entre autoridades y el crimen organizado.

Por otro lado, Oralia Nájera Simizú busca a su esposo, Santana Cruz Reyes, desaparecido el 5 de noviembre de 2010 en la Comarca Lagunera, que incluye a Gómez Palacio, Durango, y Torreón, Coahuila.