Acumula Coahuila 102 casos de gusano barrenador en perros

Esta problemática afecta al menos al 84 por ciento del territorio estatal, contabilizándose presencia del parásito en 32 de los 38 municipios de la entidad.

Los registros del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), revelan que el estado de Coahuila acumula 102 casos de gusano barrenador en perros en lo que va del año.

Con corte al 11 de septiembre, las autoridades sanitarias reportan 20 casos activos distribuidos en 7 municipios. La mayor concentración se ubica en el municipio de Saltillo con 10 casos activos, seguido de Múzquiz con 3 y Ocampo con 2.

Por su parte, los municipios de Monclova, Parras, Ramos Arizpe y San Pedro registran un caso activo cada uno.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR

Durante un acto público, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, destacó la importancia de aplicar un tratamiento oportuno a los caninos afectados.

El funcionario instó a la población a revisar de forma continua a las mascotas y cubrir adecuadamente con una venda cualquier mordedura o herida abierta. Esta acción preventiva evita que la mosca deposite sus huevecillos en la lesión e impida que las larvas prosperen alimentándose de la sangre del animal.

El insecto transmisor destaca por tener una coloración azul metálico y cuenta con un radio de vuelo de hasta 20 kilómetros. Su ciclo biológico inicia al depositar los huevecillos en las heridas de cualquier ser vivo, ya sean animales o seres humanos, provocando el agravamiento de la lesión.

LOMITOS EN SITUACIÓN DE CALLE

El titular de la Secretaría de Salud, Eliud Aguirre, señaló que los animales en situación de calle constituyen el sector más vulnerable ante la propagación de este parásito. Para atender esta situación, la dependencia señaló que mantiene coordinación constante con los departamentos de control municipal, aplicando los protocolos de vigilancia epidemiológica correspondientes.