Acuña activa su Plan Invernal 2025-2026 para proteger a las familias

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los próximos frentes fríos, el Consejo Municipal de Protección Civil presentó el Plan de Acción para la Temporada Invernal 2025-2026, en sesión encabezada por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor.

En la reunión participaron el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna, y el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, además de representantes de diversas dependencias y organismos.

Personal de Protección Civil expuso las medidas contempladas y los esquemas de coordinación interinstitucional que se aplicarán ante fenómenos como heladas, bajas temperaturas, caída de aguanieve y posibles nevadas.

Durante la sesión se entregó a los asistentes el manual del Plan de Acción, acompañado de una explicación técnica sobre el pronóstico para la temporada.