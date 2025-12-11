Acuña activa su Plan Invernal 2025-2026 para proteger a las familias

Acuña
/ 11 diciembre 2025
    Acuña activa su Plan Invernal 2025-2026 para proteger a las familias
    El Consejo Municipal de Protección Civil, presentó el Plan de Acción para la Temporada Invernal 2025-2026. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Consejo Municipal de Protección Civil presentó el plan de acción ante los fenómenos invernales previstos para la región

ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los próximos frentes fríos, el Consejo Municipal de Protección Civil presentó el Plan de Acción para la Temporada Invernal 2025-2026, en sesión encabezada por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor.

En la reunión participaron el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna, y el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, además de representantes de diversas dependencias y organismos.

TE PUEDE INTERESAR: Fue el 2025, con la menor cifra de homicidios dolosos en 30 años en Coahuila: Fiscal General

Personal de Protección Civil expuso las medidas contempladas y los esquemas de coordinación interinstitucional que se aplicarán ante fenómenos como heladas, bajas temperaturas, caída de aguanieve y posibles nevadas.

Durante la sesión se entregó a los asistentes el manual del Plan de Acción, acompañado de una explicación técnica sobre el pronóstico para la temporada.

$!Dependencias de los tres niveles de gobierno coordinan esfuerzos ante la llegada del invierno.
Dependencias de los tres niveles de gobierno coordinan esfuerzos ante la llegada del invierno. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El documento incluye la identificación de zonas vulnerables, la ubicación de albergues y refugios temporales, y el equipamiento disponible para atender emergencias.

El alcalde De Hoyos Montemayor destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno es clave para proteger a la población.

“Con coordinación, prevención y trabajo en equipo, nos preparamos para enfrentar los retos del invierno y asegurar que nuestra comunidad cuente con el apoyo necesario”, afirmó.

