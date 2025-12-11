Acuña activa su Plan Invernal 2025-2026 para proteger a las familias
El Consejo Municipal de Protección Civil presentó el plan de acción ante los fenómenos invernales previstos para la región
ACUÑA, COAH.- Con el objetivo de reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante los próximos frentes fríos, el Consejo Municipal de Protección Civil presentó el Plan de Acción para la Temporada Invernal 2025-2026, en sesión encabezada por el alcalde Emilio De Hoyos Montemayor.
En la reunión participaron el secretario del Ayuntamiento, Héctor Alberto De Luna, y el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Flores Diego, además de representantes de diversas dependencias y organismos.
Personal de Protección Civil expuso las medidas contempladas y los esquemas de coordinación interinstitucional que se aplicarán ante fenómenos como heladas, bajas temperaturas, caída de aguanieve y posibles nevadas.
Durante la sesión se entregó a los asistentes el manual del Plan de Acción, acompañado de una explicación técnica sobre el pronóstico para la temporada.
El documento incluye la identificación de zonas vulnerables, la ubicación de albergues y refugios temporales, y el equipamiento disponible para atender emergencias.
El alcalde De Hoyos Montemayor destacó que el trabajo conjunto entre los tres niveles de gobierno es clave para proteger a la población.
“Con coordinación, prevención y trabajo en equipo, nos preparamos para enfrentar los retos del invierno y asegurar que nuestra comunidad cuente con el apoyo necesario”, afirmó.