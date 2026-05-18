Acuña: llaman a padres de familia a estar atentos ante señales de bullying en las escuelas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El acoso escolar puede presentarse mediante agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales.
ACUÑA, COAH.- El DIF Municipal de Acuña emitió un llamado urgente a los padres de familia para que permanezcan atentos a cualquier indicio de acoso escolar, con el fin de actuar de manera inmediata y proteger a los estudiantes.
“El bullying o acoso escolar ocurre cuando un alumno o grupo somete a otro a agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales, aprovechando una situación de desventaja o desequilibrio de poder”, señaló la dependencia en un comunicado.
El organismo explicó que existen diversas formas de bullying:
Físico: golpes, empujones, zancadillas o daño a pertenencias.
Verbal: insultos, burlas sobre la apariencia o forma de ser, apodos ofensivos y amenazas.
Psicológico y social: exclusión intencional, difusión de rumores falsos o manipulación para aislar a la víctima.
Ciberacoso: hostigamiento, humillación o amenazas a través de redes sociales, mensajes o plataformas digitales.
El DIF subrayó que detectar a tiempo cambios en la conducta de los menores —como tristeza, miedo, aislamiento o falta de ánimo— puede marcar una diferencia decisiva y permitir brindarles el apoyo necesario.
Finalmente, la institución recordó que quienes requieran atención emocional o psicológica pueden acudir al Departamento de Psicología del DIF Municipal de Acuña o agendar una cita llamando al 877-164-7642.