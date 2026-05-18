Acuña: llaman a padres de familia a estar atentos ante señales de bullying en las escuelas

ACUÑA, COAH.- El DIF Municipal de Acuña emitió un llamado urgente a los padres de familia para que permanezcan atentos a cualquier indicio de acoso escolar, con el fin de actuar de manera inmediata y proteger a los estudiantes.

“El bullying o acoso escolar ocurre cuando un alumno o grupo somete a otro a agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales, aprovechando una situación de desventaja o desequilibrio de poder”, señaló la dependencia en un comunicado.