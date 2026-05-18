Acuña: llaman a padres de familia a estar atentos ante señales de bullying en las escuelas

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    Acuña: llaman a padres de familia a estar atentos ante señales de bullying en las escuelas
    Un llamado urgente a los padres de familia para que permanezcan atentos a cualquier indicio de acoso escolar. Archivo

El acoso escolar puede presentarse mediante agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales.

ACUÑA, COAH.- El DIF Municipal de Acuña emitió un llamado urgente a los padres de familia para que permanezcan atentos a cualquier indicio de acoso escolar, con el fin de actuar de manera inmediata y proteger a los estudiantes.

“El bullying o acoso escolar ocurre cuando un alumno o grupo somete a otro a agresiones físicas, verbales, psicológicas o sociales, aprovechando una situación de desventaja o desequilibrio de poder”, señaló la dependencia en un comunicado.

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El organismo explicó que existen diversas formas de bullying:

Físico: golpes, empujones, zancadillas o daño a pertenencias.

Verbal: insultos, burlas sobre la apariencia o forma de ser, apodos ofensivos y amenazas.

Psicológico y social: exclusión intencional, difusión de rumores falsos o manipulación para aislar a la víctima.

Ciberacoso: hostigamiento, humillación o amenazas a través de redes sociales, mensajes o plataformas digitales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/alerta-por-violencia-escolar-especialistas-urgen-supervision-adulta-y-regulacion-emocional-en-jovenes-EB20740567

El DIF subrayó que detectar a tiempo cambios en la conducta de los menores —como tristeza, miedo, aislamiento o falta de ánimo— puede marcar una diferencia decisiva y permitir brindarles el apoyo necesario.

Finalmente, la institución recordó que quienes requieran atención emocional o psicológica pueden acudir al Departamento de Psicología del DIF Municipal de Acuña o agendar una cita llamando al 877-164-7642.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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