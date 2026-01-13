Bajar de peso sí, pero sin poner en riesgo la salud, recomienda nutrióloga de Acuña

T E PUEDE INTERESAR: Nueva ley en Coahuila dignifica los centros de rehabilitación para adicciones: Luz Elena Morales

La nutrióloga América Sánchez de la Cruz señaló que la clave no está en las dietas restrictivas, sino en adoptar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.

ACUÑA, COAH.- Perder peso sigue siendo uno de los propósitos más comunes al iniciar el año, pero especialistas en nutrición advierten que este objetivo debe alcanzarse de manera gradual, con disciplina y cambios sostenibles en el estilo de vida.

“Para bajar de peso moderadamente es necesario enfocarse en hábitos sostenibles: consumir más verduras y proteínas magras, reducir los ultraprocesados y azúcares, además de incorporar ejercicio disfrutable al menos tres veces por semana”, explicó.

La especialista añadió que el descanso adecuado, la hidratación constante y el manejo del estrés son factores igual de importantes que la alimentación. Recomendó fijar metas realistas, como perder un kilogramo al mes, y evitar prácticas riesgosas como saltarse comidas o seguir planes extremos sin supervisión profesional.

En materia de dieta diaria, aconsejó que los vegetales sean la base de los platillos, acompañados de alimentos como pollo, pescado y legumbres, además de privilegiar el consumo de agua natural y reducir al mínimo las bebidas azucaradas y alcohólicas.

Sánchez de la Cruz también subrayó la importancia de comer con calma y disfrutar los alimentos, ya que esto favorece la saciedad y previene el consumo excesivo. Asimismo, sugirió eliminar de la despensa productos como galletas, embutidos y refrescos embotellados.

“No se trata solo de querer bajar de peso como propósito de Año Nuevo, sino de emprender una verdadera transformación hacia un estilo de vida saludable”, puntualizó.