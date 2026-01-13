Bajar de peso sí, pero sin poner en riesgo la salud, recomienda nutrióloga de Acuña
Especialista llama a evitar dietas extremas y apostar por hábitos sostenibles para cumplir el propósito de Año Nuevo más común
ACUÑA, COAH.- Perder peso sigue siendo uno de los propósitos más comunes al iniciar el año, pero especialistas en nutrición advierten que este objetivo debe alcanzarse de manera gradual, con disciplina y cambios sostenibles en el estilo de vida.
La nutrióloga América Sánchez de la Cruz señaló que la clave no está en las dietas restrictivas, sino en adoptar hábitos que puedan mantenerse a largo plazo.
“Para bajar de peso moderadamente es necesario enfocarse en hábitos sostenibles: consumir más verduras y proteínas magras, reducir los ultraprocesados y azúcares, además de incorporar ejercicio disfrutable al menos tres veces por semana”, explicó.
La especialista añadió que el descanso adecuado, la hidratación constante y el manejo del estrés son factores igual de importantes que la alimentación. Recomendó fijar metas realistas, como perder un kilogramo al mes, y evitar prácticas riesgosas como saltarse comidas o seguir planes extremos sin supervisión profesional.
En materia de dieta diaria, aconsejó que los vegetales sean la base de los platillos, acompañados de alimentos como pollo, pescado y legumbres, además de privilegiar el consumo de agua natural y reducir al mínimo las bebidas azucaradas y alcohólicas.
Sánchez de la Cruz también subrayó la importancia de comer con calma y disfrutar los alimentos, ya que esto favorece la saciedad y previene el consumo excesivo. Asimismo, sugirió eliminar de la despensa productos como galletas, embutidos y refrescos embotellados.
“No se trata solo de querer bajar de peso como propósito de Año Nuevo, sino de emprender una verdadera transformación hacia un estilo de vida saludable”, puntualizó.