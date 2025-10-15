Detienen a abuelastro por abuso sexual de menor en Ciudad Acuña

Acuña
/ 15 octubre 2025
    Detienen a abuelastro por abuso sexual de menor en Ciudad Acuña
    Tras la detención, el imputado fue trasladado al Centro de Reinserción Social. FOTO: REDES SOCIALES

La orden de aprehensión fue girada por la Juez de Primera Instancia Especializada en Violencia Familiar tras las investigaciones que confirmaron la agresión

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Agencia de Investigación Criminal informó sobre la detención de Rodolfo “N”, de 53 años, señalado por violación en agravio de su nietastra, una menor de ocho años en Cuidad Acuña. El imputado es padre de la madrastra de la víctima y contaba con una orden de aprehensión vigente emitida por un juez especializado en violencia familiar.

El arresto se concretó en el domicilio del acusado, ubicado en la calle Francisco Corsa del fraccionamiento Acoros. La orden judicial se giró luego de que las investigaciones confirmaran la agresión, demostrando la participación del hombre en el delito.

Tras su captura, Rodolfo “N” fue trasladado al Centro de Reinserción Social de Ciudad Acuña, donde permanecerá a disposición de la autoridad para continuar con el proceso penal.

El caso pone de relieve la intervención oportuna de las autoridades locales en la protección de menores y el seguimiento de denuncias de violencia sexual dentro del entorno familiar. Las investigaciones iniciales precisaron que, aunque en algunos documentos se mencionaba a la víctima como menor de 15 años, la niña tiene en realidad ocho años de edad.

La detención se enmarca en los esfuerzos de las instituciones de seguridad de Coahuila por sancionar a quienes cometen delitos sexuales y proteger a las víctimas dentro de sus propios hogares. El procedimiento continuará bajo supervisión judicial para garantizar que se apliquen las medidas legales correspondientes.

(Con información de La Voz)

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

