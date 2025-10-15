Aseguran 350 dosis de cocaína y mariguana en Monclova; una mujer es detenida tras cateo

Monclova
/ 15 octubre 2025
    Aseguran 350 dosis de cocaína y mariguana en Monclova; una mujer es detenida tras cateo
    Elementos del Grupo de Reacción Centro aseguraron 300 dosis de cocaína y 50 de marihuana en Monclova. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

En días recientes se realizaron otros dos cateos, donde se aseguraron armas, droga y aparentes explosivos, puestos a disposición de la Sexta Zona Militar

Gracias a una línea de investigación realizada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo un cateo en Monclova, donde se aseguraron 300 dosis de cocaína y 50 más de mariguana, además de detener a una persona del sexo femenino.

La movilización policiaca tuvo lugar en la Zona Centro, luego de que se solicitara un cateo ante un juez de control.

Elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) aseguraron los narcóticos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron el inmueble.

$!Autoridades destacan la coordinación entre corporaciones para combatir el tráfico de narcóticos en la región.
Autoridades destacan la coordinación entre corporaciones para combatir el tráfico de narcóticos en la región. FOTO: LIDIET MEXICANO/ VANGUARDIA

Esta acción se logró gracias a líneas de investigación sobre la venta y suministro de narcóticos, mediante un seguimiento constante de detenciones en la región y la coordinación de diversas corporaciones.

El operativo fue encabezado por el Mando Regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena, y el Delegado Regional de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Medina Torres.

Cabe señalar que en días recientes se realizaron otros dos cateos en Monclova, donde se aseguraron armas cortas y largas, droga y aparentes explosivos, los cuales fueron puestos a disposición de la Sexta Zona Militar.

Mediante un comunicado oficial se informó que “con estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, de manera coordinada, mantienen su compromiso de un Coahuila seguro”.

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

