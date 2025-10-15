Aseguran 350 dosis de cocaína y mariguana en Monclova; una mujer es detenida tras cateo

Gracias a una línea de investigación realizada por autoridades de los tres órdenes de gobierno, se llevó a cabo un cateo en Monclova, donde se aseguraron 300 dosis de cocaína y 50 más de mariguana, además de detener a una persona del sexo femenino.

La movilización policiaca tuvo lugar en la Zona Centro, luego de que se solicitara un cateo ante un juez de control.

Elementos del Grupo de Reacción Centro (GRC) aseguraron los narcóticos, que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, mientras que agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron el inmueble.