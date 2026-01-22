DIF Coahuila ofrece apoyos de salud de manera permanente en la Zona Norte

ACUÑA, COAH.- El DIF Coahuila, a través de su Zona Norte, mantiene abiertas de manera permanente las solicitudes de apoyos funcionales y de salud, con el objetivo de brindar atención continua a la ciudadanía sin necesidad de esperar campañas especiales.

Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora regional del organismo, informó que diariamente se reciben peticiones de prótesis de mama, sillas de ruedas, andadores y otros apoyos, los cuales se gestionan conforme a las necesidades específicas de cada persona solicitante.

TE PUEDE INTERESAR: Éxito de Stellantis impulsa plan de Italia para crear clústers industriales en Coahuila

Detalló que, al acudir a las instalaciones del DIF, se realiza un registro puntual que incluye talla, medidas y características particulares, lo que permite asegurar que cada apoyo entregado sea adecuado, funcional y realmente útil para quien lo recibe.

La funcionaria destacó que esta atención permanente también contempla a niñas y niños que requieren cirugías de alta especialidad, como tratamientos por cardiopatías, labio y paladar hendido, así como intervenciones ortopédicas indispensables para mejorar su calidad de vida.

Rodríguez Rodríguez subrayó que estos apoyos son posibles gracias a las gestiones del Gobierno del Estado y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, lo que ha permitido establecer convenios con hospitales locales y de la Ciudad de México, además de mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.

Añadió que los eventos organizados por el DIF cumplen un papel fundamental, ya que permiten recaudar recursos para tratamientos de alto costo, como los implantes cocleares, los cuales representan un cambio significativo en la vida de las niñas y niños beneficiados, así como de sus familias.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

Finalmente, reiteró que el DIF Coahuila mantiene sus puertas abiertas a toda la ciudadanía e invitó a quienes tengan alguna necesidad de salud o requieran algún apoyo funcional a acercarse directamente a la institución, que actúa como enlace y acompañamiento para encontrar la mejor solución posible.