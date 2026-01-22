DIF Coahuila ofrece apoyos de salud de manera permanente en la Zona Norte

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 22 enero 2026
    DIF Coahuila ofrece apoyos de salud de manera permanente en la Zona Norte
    El DIF Coahuila mantiene atención continua para personas que requieren apoyos funcionales y de salud. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

La institución recibe solicitudes todos los días para apoyos funcionales y cirugías especializadas sin necesidad de campañas

ACUÑA, COAH.- El DIF Coahuila, a través de su Zona Norte, mantiene abiertas de manera permanente las solicitudes de apoyos funcionales y de salud, con el objetivo de brindar atención continua a la ciudadanía sin necesidad de esperar campañas especiales.

Carolina Rodríguez Rodríguez, coordinadora regional del organismo, informó que diariamente se reciben peticiones de prótesis de mama, sillas de ruedas, andadores y otros apoyos, los cuales se gestionan conforme a las necesidades específicas de cada persona solicitante.

TE PUEDE INTERESAR: Éxito de Stellantis impulsa plan de Italia para crear clústers industriales en Coahuila

Detalló que, al acudir a las instalaciones del DIF, se realiza un registro puntual que incluye talla, medidas y características particulares, lo que permite asegurar que cada apoyo entregado sea adecuado, funcional y realmente útil para quien lo recibe.

La funcionaria destacó que esta atención permanente también contempla a niñas y niños que requieren cirugías de alta especialidad, como tratamientos por cardiopatías, labio y paladar hendido, así como intervenciones ortopédicas indispensables para mejorar su calidad de vida.

Rodríguez Rodríguez subrayó que estos apoyos son posibles gracias a las gestiones del Gobierno del Estado y de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, lo que ha permitido establecer convenios con hospitales locales y de la Ciudad de México, además de mantener una estrecha coordinación con la Secretaría de Salud.

Añadió que los eventos organizados por el DIF cumplen un papel fundamental, ya que permiten recaudar recursos para tratamientos de alto costo, como los implantes cocleares, los cuales representan un cambio significativo en la vida de las niñas y niños beneficiados, así como de sus familias.

TE PUEDE INTERESAR: Ofertan más de 2 mil vacantes en Ramos Arizpe para contrarrestar ajustes laborales

Finalmente, reiteró que el DIF Coahuila mantiene sus puertas abiertas a toda la ciudadanía e invitó a quienes tengan alguna necesidad de salud o requieran algún apoyo funcional a acercarse directamente a la institución, que actúa como enlace y acompañamiento para encontrar la mejor solución posible.

Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en Google News

Sigue todas las noticias de vanguardia.com.mx en WhatsApp

Temas


apoyos sociales
Salud

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tatuajes politizados

Tatuajes politizados
true

Nuevas coplas viejas
true

POLITICÓN: Coahuila entra a recta electoral de las definiciones con un PAN sin plan y un PRI con candidaturas con truco
Elementos de seguridad federal y estatal resguardaron los domicilios cateados en la colonia Universidad Pueblo.

Aseguran droga, pipas y máquinas tragamonedas en cateos simultáneos al oriente de Saltillo
La salida oficial de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya es un hecho y ha encendido alertas a nivel internacional. Expertos advierten que esta decisión tendrá impactos directos en la salud pública global.

Es Oficial... Estados Unidos sale de la OMS y desata alerta sanitaria global
Autoridades deportivas municipales y estatales presentaron los detalles del torneo “Auténticos Novatos de Box” en rueda de prensa.

Presentan torneo ‘Auténticos Novatos de Box’ para impulsar nuevos talentos locales
El presidente Donald Trump habla con los periodistas antes de abordar el Marine One laCasa Blanca en Washington. Trump está bajo presión política por cuestiones económicas.

¿Podría el primer año de Trump tener efectos económicos a largo plazo?
El presidente Donald Trump se reúne con el presidente Volodímir Zelenski de Ucrania y otros líderes europeos en Washington para discutir la invasión rusa de Ucrania.

Cómo las acciones de Trump amenazan la alianza entre EU y Europa