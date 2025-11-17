Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña

Acuña
/ 17 noviembre 2025
    Incrementan hasta 40 por ciento las ventas por El Buen Fin en Ciudad Acuña
    Negocios registraron alta afluencia durante los cuatro días de promociones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

La Canaco reportó un aumento generalizado en las ventas y una fuerte demanda en productos tecnológicos

ACUÑA, COAH.- El comercio de Acuña vivió uno de sus mejores fines de semana del año tras la estrategia nacional de El Buen Fin, donde los establecimientos reportaron incrementos de entre 20 y 40 por ciento en sus ventas, informó la Cámara Nacional de Comercio local.

De acuerdo con el organismo, cerca de 200 negocios —entre supermercados, tiendas de conveniencia y comercios especializados— se registraron formalmente para participar en el programa, ofreciendo descuentos que oscilaron del 15 por ciento al 50 por ciento, lo que atrajo una alta afluencia de clientes desde el viernes.

Los sectores con mayor demanda fueron los de calzado, ropa, electrodomésticos y electrónicos. En este último, los consumidores aprovecharon las ofertas para adelantar compras navideñas, con productos como celulares, tabletas, consolas de videojuegos, laptops y pantallas entre los más solicitados.

Comerciantes locales destacaron que El Buen Fin superó incluso otras fechas comerciales importantes del año, al generar una derrama económica significativa y dinamizar la actividad en corredores comerciales y plazas de la ciudad.

La Cámara Nacional de Comercio anticipó que la próxima temporada de alta actividad será la navideña, en la que se estima un aumento promedio del 30% en ventas, especialmente en restaurantes, hoteles y supermercados.

Temas


El Buen fin
comercio
ventas

Localizaciones


Acuña

