Preparan nueva barrera acuática en el Río Bravo
Las estructuras ya están en la frontera de Del Río; el proyecto abarcará distintos tramos del Río Bravo
DEL RÍO, TEXAS.- Las primeras boyas que serán colocadas en el Río Bravo como parte de una nueva barrera fronteriza ya comenzaron a llegar a esta región de Texas.
El proyecto contempla instalar el sistema desde las inmediaciones de la presa Amistad hasta el poblado de Normandy, con el propósito de dificultar los cruces irregulares por el cauce del río.
Las autoridades de Val Verde County ya fueron informadas sobre los trabajos, que forman parte de la estrategia de seguridad fronteriza del Gobierno de Estados Unidos.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) denomina a esta infraestructura waterborne barrier system. Para el Sector Del Rio están contemplados varios proyectos que, en conjunto, alcanzarían cerca de 100 millas de barreras acuáticas.
Las boyas serán colocadas de manera continua y sujetadas al fondo del río mediante sistemas de anclaje, formando una barrera flotante a lo largo de los tramos previstos.
El arribo de las primeras estructuras marca el inicio de una nueva etapa de instalación de infraestructura fronteriza en esta zona, donde las autoridades locales darán seguimiento a los trabajos durante los próximos meses.