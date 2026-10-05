Preparan nueva barrera acuática en el Río Bravo

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    Preparan nueva barrera acuática en el Río Bravo
    La nueva barrera se extenderá desde la presa Amistad hasta las inmediaciones de Normandy. ARCHIVO

Las estructuras ya están en la frontera de Del Río; el proyecto abarcará distintos tramos del Río Bravo

DEL RÍO, TEXAS.- Las primeras boyas que serán colocadas en el Río Bravo como parte de una nueva barrera fronteriza ya comenzaron a llegar a esta región de Texas.

El proyecto contempla instalar el sistema desde las inmediaciones de la presa Amistad hasta el poblado de Normandy, con el propósito de dificultar los cruces irregulares por el cauce del río.

Las autoridades de Val Verde County ya fueron informadas sobre los trabajos, que forman parte de la estrategia de seguridad fronteriza del Gobierno de Estados Unidos.

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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) denomina a esta infraestructura waterborne barrier system. Para el Sector Del Rio están contemplados varios proyectos que, en conjunto, alcanzarían cerca de 100 millas de barreras acuáticas.

Las boyas serán colocadas de manera continua y sujetadas al fondo del río mediante sistemas de anclaje, formando una barrera flotante a lo largo de los tramos previstos.

El arribo de las primeras estructuras marca el inicio de una nueva etapa de instalación de infraestructura fronteriza en esta zona, donde las autoridades locales darán seguimiento a los trabajos durante los próximos meses.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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