Preparan nueva barrera acuática en el Río Bravo

DEL RÍO, TEXAS.- Las primeras boyas que serán colocadas en el Río Bravo como parte de una nueva barrera fronteriza ya comenzaron a llegar a esta región de Texas.

El proyecto contempla instalar el sistema desde las inmediaciones de la presa Amistad hasta el poblado de Normandy, con el propósito de dificultar los cruces irregulares por el cauce del río.

Las autoridades de Val Verde County ya fueron informadas sobre los trabajos, que forman parte de la estrategia de seguridad fronteriza del Gobierno de Estados Unidos.