Primaria de Acuña impulsa identidad nacional con muestra de estados

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Para acercar a niñas y niños a la riqueza cultural del país, la escuela primaria Ethel Valdez Muriel de Ramón realizó el jueves una exposición escolar donde alumnos de segundo grado presentaron platillos, trajes típicos, música, bailes y artesanías representativas de distintas entidades de México.

La actividad, organizada por las secciones A y B y dirigida a padres de familia y compañeros, marcó el cierre de un proyecto escolar enfocado en fortalecer la identidad nacional desde la primera infancia.

La profesora Elianet Santos Orosco, titular de segundo grado sección B, explicó que el objetivo principal es que los estudiantes aprendan de forma práctica y significativa.

Con el apoyo de sus familias, elaboraron carteles informativos y prepararon platillos auténticos que permitieron mostrar la diversidad culinaria del país.

“Los niños aprenden qué es un estado, cómo se conforma y en qué se diferencia de otro. También descubren cuántos existen en el país y cuáles son sus extensiones territoriales, ya que a esa edad es común que se confundan”, señaló la docente.

Santos Orosco destacó que la participación de los padres fue clave: muchos confeccionaron los trajes tradicionales y colaboraron en la preparación de los alimentos.

Al finalizar la exposición, los estudiantes degustaron la variedad gastronómica en sus salones, reforzando el aprendizaje con una experiencia vivencial que unió conocimiento, convivencia y creatividad.