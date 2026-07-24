Rebasa Acuña, Coahuila, los 44 grados a la sombra; calor, un riesgo para trabajadores y peatones

Más allá de si pudiera ser o no el día más caluroso de la temporada, la jornada dejó una realidad evidente para quienes tuvieron que salir a trabajar, caminar por la ciudad o esperar transporte: permanecer varios minutos bajo el Sol se volvió un riesgo.

ACUÑA, COAH.- El calor volvió a golpear con fuerza a la frontera. Durante las últimas, el termómetro ha superado los 44 grados centígrados a la sombra y la sensación térmica ronda los 47, de acuerdo con el monitoreo de Protección Civil Municipal de Acuña , Coahuila.

El registro coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que había anticipado temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados para el norte y noreste de Coahuila. En una ciudad acostumbrada al calor, el problema no es únicamente la cifra en el termómetro, sino el tiempo de exposición y las condiciones en las que muchas personas realizan sus actividades diarias.

Trabajadores de la construcción, repartidores, vendedores ambulantes, agentes viales y personas que esperan transporte público forman parte de los sectores más expuestos. También requieren vigilancia especial niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.

La sensación térmica cercana a los 47 grados no representa otra medición de la temperatura del aire, sino la manera en que el cuerpo percibe el calor al combinarse con la humedad y el viento. En esas condiciones aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpe de calor.

La Secretaría de Salud advierte que señales como dolor de cabeza intenso, piel caliente, mareo, confusión, pulso acelerado o pérdida del conocimiento requieren atención inmediata. Cuando una persona deja de responder o presenta desorientación, debe solicitarse ayuda médica y trasladarla a un lugar fresco mientras llegan los servicios de emergencia.

El problema ha mostrado un aumento a nivel nacional. El IMSS informó que hasta la primera semana de mayo de 2026 había atendido 133 casos de golpe de calor, frente a 57 durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 133 por ciento.