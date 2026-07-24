Rebasa Acuña, Coahuila, los 44 grados a la sombra; calor, un riesgo para trabajadores y peatones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Protección Civil reportó una sensación térmica cercana a los 47 grados; autoridades de salud advierten sobre deshidratación, agotamiento y golpe de calor
ACUÑA, COAH.- El calor volvió a golpear con fuerza a la frontera. Durante las últimas, el termómetro ha superado los 44 grados centígrados a la sombra y la sensación térmica ronda los 47, de acuerdo con el monitoreo de Protección Civil Municipal de Acuña, Coahuila.
Más allá de si pudiera ser o no el día más caluroso de la temporada, la jornada dejó una realidad evidente para quienes tuvieron que salir a trabajar, caminar por la ciudad o esperar transporte: permanecer varios minutos bajo el Sol se volvió un riesgo.
El registro coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que había anticipado temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados para el norte y noreste de Coahuila. En una ciudad acostumbrada al calor, el problema no es únicamente la cifra en el termómetro, sino el tiempo de exposición y las condiciones en las que muchas personas realizan sus actividades diarias.
Trabajadores de la construcción, repartidores, vendedores ambulantes, agentes viales y personas que esperan transporte público forman parte de los sectores más expuestos. También requieren vigilancia especial niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas.
La sensación térmica cercana a los 47 grados no representa otra medición de la temperatura del aire, sino la manera en que el cuerpo percibe el calor al combinarse con la humedad y el viento. En esas condiciones aumenta el riesgo de deshidratación, agotamiento y golpe de calor.
La Secretaría de Salud advierte que señales como dolor de cabeza intenso, piel caliente, mareo, confusión, pulso acelerado o pérdida del conocimiento requieren atención inmediata. Cuando una persona deja de responder o presenta desorientación, debe solicitarse ayuda médica y trasladarla a un lugar fresco mientras llegan los servicios de emergencia.
El problema ha mostrado un aumento a nivel nacional. El IMSS informó que hasta la primera semana de mayo de 2026 había atendido 133 casos de golpe de calor, frente a 57 durante el mismo periodo del año anterior. Esto representa un incremento de 133 por ciento.
Ante este panorama, las recomendaciones son directas: evitar actividades al aire libre entre las 11:00 y las 17:00 horas, consumir agua de manera constante, utilizar ropa ligera y clara, buscar sombra y reducir el esfuerzo físico durante las horas de mayor intensidad.
En Acuña, donde las temperaturas extremas forman parte de cada verano, la prevención puede marcar la diferencia. Superar los 44 grados no es sólo una estadística: significa calles más agresivas, jornadas laborales más pesadas y un mayor riesgo para quienes no tienen posibilidad de resguardarse del Sol.