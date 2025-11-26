Rescatan a joven que intentó quitarse la vida en un puente peatonal de Acuña
El hombre de 29 años atravesaba una situación de desesperación al no contar con empleo, lo que derivó en la crisis que lo llevó a intentar hacerse daño
CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una intensa movilización de personal de seguridad y emergencia se registró la tarde de ayer martes en el fraccionamiento Las Américas en Acuña, luego de que un joven fuera localizado en un puente peatonal mientras intentaba terminar con su vida. El hecho ocurrió sobre el bulevar Emilio Mendoza Cisneros, a la altura de la calle 15, donde automovilistas y peatones detectaron la situación y alertaron de inmediato a las autoridades.
De acuerdo con los reportes preliminares, la persona identificada como Mario Alberto ¨N¨, de 29 años, se encontraba en la parte alta del puente y había colocado alrededor de tres metros de soga amarilla con la intención de colgarse. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el área, por lo que varios testigos llamaron de inmediato a los números de emergencia para solicitar apoyo.
Minutos después arribaron elementos del Mando Coordinado y personal de la Cruz Roja, quienes establecieron comunicación con el joven en un intento por persuadirlo. Tras varios minutos de diálogo, los rescatistas consiguieron alejarlo del punto de riesgo y ponerlo a salvo, evitando que consumara el acto.
Una vez controlada la situación, un psicólogo acudió al lugar para brindarle contención emocional y realizar una valoración inicial. La familia del joven también se presentó en la zona, apoyando el proceso de intervención y colaborando con las autoridades para trasladarlo a un entorno seguro.
Según versiones proporcionadas en el sitio, Mario Alberto atravesaba una situación personal relacionada con la falta de empleo, lo que habría contribuido a su estado emocional. Tras recibir atención, se informó que regresó a su domicilio acompañado de familiares, comprometiéndose a continuar buscando alternativas laborales y recibir seguimiento profesional.
El incidente generó tráfico momentáneo en el área del libramiento Emilio Mendoza Cisneros, debido a la presencia de unidades de emergencia mientras se realizaban las maniobras de rescate. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que pueda comprometer la integridad de una persona, con el fin de garantizar una intervención oportuna.
La investigación sobre el hecho continuará a cargo de las corporaciones correspondientes, con el objetivo de establecer las circunstancias que llevaron al joven a la crisis y asegurar su atención adecuada.
