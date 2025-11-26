Rescatan a joven que intentó quitarse la vida en un puente peatonal de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Una intensa movilización de personal de seguridad y emergencia se registró la tarde de ayer martes en el fraccionamiento Las Américas en Acuña, luego de que un joven fuera localizado en un puente peatonal mientras intentaba terminar con su vida. El hecho ocurrió sobre el bulevar Emilio Mendoza Cisneros, a la altura de la calle 15, donde automovilistas y peatones detectaron la situación y alertaron de inmediato a las autoridades.

De acuerdo con los reportes preliminares, la persona identificada como Mario Alberto ¨N¨, de 29 años, se encontraba en la parte alta del puente y había colocado alrededor de tres metros de soga amarilla con la intención de colgarse. La escena generó preocupación entre quienes transitaban por el área, por lo que varios testigos llamaron de inmediato a los números de emergencia para solicitar apoyo.

Minutos después arribaron elementos del Mando Coordinado y personal de la Cruz Roja, quienes establecieron comunicación con el joven en un intento por persuadirlo. Tras varios minutos de diálogo, los rescatistas consiguieron alejarlo del punto de riesgo y ponerlo a salvo, evitando que consumara el acto.