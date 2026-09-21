Rescatan a niña atorada en un ventanal al dejarla sola en casa, en Acuña, Coahuila

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro del Colorado, donde vecinos se percataron de que la niña se encontraba en una situación de riesgo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

ACUÑA, COAH.- Una menor de edad fue auxiliada este lunes, luego de quedar atrapada entre los barandales y vidrios de una ventana en un domicilio del fraccionamiento San Alberto, en Acuña , Coahuila, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y posteriormente derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

La menor fue identificada como Débora Ester, de tres años de edad. Paramédicos y elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para brindarle auxilio, debido a que había quedado atorada entre los vidrios de una ventana ubicada al interior de la vivienda.

El reporte señala que la niña se encontraba sola al momento del incidente y presentaba algunas lesiones, por lo que los paramédicos solicitaron la presencia de personal de la Pronnif para valorar las condiciones en que fue localizada y determinar las medidas de protección correspondientes.

Posteriormente arribó al domicilio la madre de la menor, identificada como Ángela, de 41 años, quien explicó a las autoridades que había salido momentáneamente de la vivienda y que durante ese lapso la niña habría quedado sola.

Personal de la Pronnif tomó conocimiento del caso y realizó las actuaciones correspondientes para establecer las medidas necesarias destinadas a salvaguardar la integridad de la menor.