Rescatan a niña atorada en un ventanal al dejarla sola en casa, en Acuña, Coahuila

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Acuña
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    Rescatan a niña atorada en un ventanal al dejarla sola en casa, en Acuña, Coahuila
    Cuerpos de emergencia acudieron a un domicilio del fraccionamiento San Alberto, donde una niña quedó atrapada en una ventana y requirió atención de paramédicos. CORTESÍA

La pequeña de 3 años fue localizada dentro de un domicilio; su madre no se encontraba en la casa al momento del rescate

ACUÑA, COAH.- Una menor de edad fue auxiliada este lunes, luego de quedar atrapada entre los barandales y vidrios de una ventana en un domicilio del fraccionamiento San Alberto, en Acuña, Coahuila, situación que movilizó a cuerpos de emergencia y posteriormente derivó en la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif).

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado sobre la calle Cerro del Colorado, donde vecinos se percataron de que la niña se encontraba en una situación de riesgo y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

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La menor fue identificada como Débora Ester, de tres años de edad. Paramédicos y elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar para brindarle auxilio, debido a que había quedado atorada entre los vidrios de una ventana ubicada al interior de la vivienda.

El reporte señala que la niña se encontraba sola al momento del incidente y presentaba algunas lesiones, por lo que los paramédicos solicitaron la presencia de personal de la Pronnif para valorar las condiciones en que fue localizada y determinar las medidas de protección correspondientes.

Posteriormente arribó al domicilio la madre de la menor, identificada como Ángela, de 41 años, quien explicó a las autoridades que había salido momentáneamente de la vivienda y que durante ese lapso la niña habría quedado sola.

Personal de la Pronnif tomó conocimiento del caso y realizó las actuaciones correspondientes para establecer las medidas necesarias destinadas a salvaguardar la integridad de la menor.

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El incidente generó la movilización de las corporaciones de emergencia y de la autoridad encargada de la protección de niñas, niños y adolescentes, mientras se daba seguimiento a las condiciones en que ocurrió el accidente dentro del domicilio.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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