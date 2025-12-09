Sugiere notaria de Acuña usar parte del aguinaldo para escriturar y evitar problemas legales

Acuña
/ 9 diciembre 2025
    Sugiere notaria de Acuña usar parte del aguinaldo para escriturar y evitar problemas legales
    La notaria Adriana Ramírez Pacheco invita a convertir el aguinaldo en un activo a largo plazo. FOTO: VANGUARDIA/JOSUÉ RODRÍGUEZ

Escriturar, actualizar documentos y elaborar un testamento puede prevenir conflictos futuros, señala Ramírez Pacheco

ACUÑA, COAH.- La notaria pública número 17, Adriana Ramírez Pacheco, llamó a la ciudadanía a destinar una parte del aguinaldo a fortalecer y proteger su patrimonio mediante trámites notariales, escrituración o la inscripción de propiedades ante el Registro Público.

Afirmó que este uso responsable del ingreso de fin de año puede marcar una diferencia significativa en la estabilidad económica de las familias.

La especialista señaló que transformar el aguinaldo en capital de inversión permite convertir un recurso temporal en un activo duradero.

“Incluso iniciar un plan de inversión a largo plazo que genere patrimonio y rentas significa transformar ese ingreso extraordinario en un activo para el futuro”, expresó.

Ramírez Pacheco explicó que quienes ya poseen un inmueble pueden aprovechar este recurso para realizar renovaciones que incrementen su valor o mejoren su rentabilidad por alquiler.

“Invertir en un inmueble que genere ingresos pasivos asegura estabilidad financiera a futuro”, destacó.

Asimismo, subrayó que destinar parte del aguinaldo a la regularización de propiedades y, en su caso, a la elaboración de un testamento, es una decisión clave para evitar conflictos legales posteriores.

“De esta manera, el patrimonio podrá transmitirse a los hijos o a quienes se elija, evitando procesos legales tediosos y costosos”, concluyó la notaria.

Temas


inversiones
aguinaldo
Finanzas personales

Localizaciones


Acuña

