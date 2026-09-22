Coahuila: Propone Cecilia Guadiana fortalecer educación dual para que jóvenes adquieran experiencia laboral

La senadora por Coahuila, Cecilia Guadiana Mandujano, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Educación, con la que planteó fortalecer la aplicación de la educación dual en el nivel superior y establecer mecanismos que permitirían vincular la formación universitaria con experiencias profesionales en entornos reales de trabajo. La legisladora propuso adicionar disposiciones al artículo 47 de la Ley General de Educación, a fin de establecer condiciones para que este modelo pudiera articular los conocimientos adquiridos en las instituciones educativas con experiencias de aprendizaje relacionadas con el ejercicio profesional.

Guadiana Mandujano señaló que uno de los principales obstáculos que enfrentan las y los jóvenes al concluir sus estudios universitarios es la exigencia de experiencia previa para acceder a su primer empleo, situación que, de acuerdo con su planteamiento, generaría una barrera para quienes apenas comienzan su trayectoria profesional. La iniciativa plantea que el crecimiento de la matrícula en educación superior debería acompañarse de políticas que permitieran una transición más efectiva entre las aulas y el ejercicio profesional, sin reducir la calidad ni las exigencias académicas. De acuerdo con la propuesta, fortalecer la educación dual permitiría combinar la formación teórica con la aplicación supervisada de conocimientos en empresas, instituciones públicas, organizaciones sociales, centros de investigación y otros espacios relacionados con el ejercicio profesional. NO ES SERVICIO SOCIAL La senadora destacó que este modelo no debería confundirse con el servicio social, las prácticas profesionales convencionales, las pasantías o un empleo ordinario, debido a que la experiencia adquirida formaría parte de un proceso educativo previamente planeado, supervisado y evaluado. Guadiana Mandujano consideró que fortalecer este esquema también podría contribuir a ampliar las oportunidades de acceso a las primeras experiencias profesionales, debido a que, según expone en su iniciativa, estas pueden depender de factores como las redes familiares y sociales, la situación económica, la ubicación geográfica o la posibilidad de realizar prácticas no remuneradas.

La propuesta también plantea generar esquemas educativos con mayor flexibilidad para quienes deben combinar sus estudios con actividades laborales, sin que ello implique disminuir contenidos, estándares o cargas académicas.

Otro de los ejes de la reforma sería fortalecer la relación entre las instituciones de educación superior y los sectores productivo, público y social ante los cambios que están generando la digitalización, la automatización, la inteligencia artificial y otras tecnologías en las competencias requeridas para distintas profesiones. La legisladora subrayó que esta vinculación no significaría subordinar las universidades a las necesidades inmediatas de las empresas, sino establecer mecanismos de colaboración que respetaran las funciones científicas, humanísticas, culturales y sociales de las instituciones educativas. La propuesta también establecería medidas de protección para las y los estudiantes frente a posibles simulaciones laborales. Guadiana señaló que la educación dual debería evitar que empresas u organizaciones utilizaran esta modalidad para sustituir puestos de trabajo ordinarios con estudiantes como mano de obra de bajo costo. Por ello, la iniciativa contempla principios como la supervisión académica y profesional, objetivos claros de aprendizaje, tutorías, mecanismos de evaluación, condiciones adecuadas de seguridad, prevención del acoso y la discriminación, compatibilidad de horarios y mecanismos para atender posibles irregularidades. Cecilia Guadiana sostuvo que México debe avanzar hacia un modelo en el que estudiar, aplicar conocimientos y adquirir experiencia profesional no sean etapas separadas, sino componentes de una misma trayectoria educativa. “El objetivo es que cuando una joven o un joven termine la universidad no tenga que empezar desde cero para adquirir experiencia. Queremos que llegue al final de su carrera con conocimientos, competencias prácticas y mejores herramientas para construir su futuro profesional”, concluyó.