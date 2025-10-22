Advierte funcionario de Ramos Arizpe sobre riesgos de obras sin respaldo técnico, tras tragedia en San Pedro

Tras la tragedia ocurrida en San Pedro de las Colonias, Coahuila —donde un menor de edad perdió la vida a causa del colapso de una techumbre escolar—, el secretario de Desarrollo Social de Ramos Arizpe, Humberto García Zertuche, subrayó la urgencia de que todas las obras públicas se ejecuten bajo la supervisión de organismos especializados y certificados.

El funcionario advirtió que, aunque muchas obras se realizan con buena intención, no deben dejarse en manos inexpertas o sin la asesoría técnica necesaria para garantizar la seguridad estructural.

“No es lo mismo dejar el trabajo en manos con experiencia que en manos sin respaldo técnico. Para eso existen órganos autorizados como el ICIFED, que regulan las memorias de cálculo y los estándares de construcción”, afirmó García Zertuche.

El titular de Desarrollo Social destacó que la participación de instituciones como el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) permite asegurar que los proyectos cumplan con los criterios más rigurosos y estén preparados para resistir contingencias.

Asimismo, señaló que en ocasiones los materiales o las estructuras pueden parecer “sobredimensionados”, pero esa previsión constituye una medida de seguridad para la comunidad escolar.

“Es mejor que estén sobrados los materiales y las medidas de seguridad, a lamentar tragedias como la que ya conocemos”, enfatizó.

En Ramos Arizpe, García Zertuche informó que la necesidad de techumbres escolares es generalizada. Actualmente, el 100 por ciento de las escuelas que carecen de este tipo de infraestructura han presentado solicitudes formales.

Se estima que alrededor de 45 planteles están a la espera de recibir una techumbre, con presupuestos que oscilan entre 400 mil y un millón de pesos, dependiendo del tamaño del patio cívico y la magnitud de la obra.

Por otra parte, el funcionario dio a conocer que el municipio ya se encuentra preparando acciones preventivas ante la próxima temporada invernal, en coordinación con Protección Civil, Desarrollo Rural y el DIF municipal.

Identificó a las familias que habitan en las riberas de los arroyos —particularmente en sectores como La Encantada— como las más vulnerables ante las bajas temperaturas y posibles contingencias.

“Las personas que viven cerca de los arroyos son más vulnerables que quienes están en el campo. La gente del campo ya sabe cómo protegerse en tiempo de frío”, explicó el funcionario.