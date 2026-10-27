Advierte Hurtado falta de regulación y supervisión de casinos digitales en Coahuila

El avance tecnológico ha abierto nuevas modalidades para realizar apuestas a través de plataformas digitales aunque en Coahuila está prohibida la operación de casinos físicos, por lo que ante este panorama, el diputado Alberto Hurtado llamó a las autoridades estatales y federales a evaluar el alcance de esta actividad y fortalecer las medidas de prevención ante los posibles riesgos para la seguridad y la salud mental de la población. Mediante un punto de acuerdo, el legislador solicitó al Gobierno Federal evaluar la viabilidad de crear un mecanismo nacional de información sobre la participación de los usuarios y sus patrones de gasto en estas plataformas. Asimismo, planteó que el Gobierno de Coahuila elabore un diagnóstico estatal y refuercen las acciones de prevención y atención relacionadas con los juegos de azar digitales con el fin de tomar decisiones públicas se sustenten en evidencia y que las acciones preventivas respondan a las necesidades reales de la población.

El diputado explicó que el acceso a las apuestas desde teléfonos celulares y computadoras permite realizar operaciones en cualquier momento, lo que puede favorecer conductas repetitivas y dificultar el control del gasto. Señaló que, en algunos casos, el juego problemático puede afectar la economía personal, las relaciones familiares, el desempeño laboral y la salud mental. Según cifras de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (ENCODAT) expuestas por el legislador, el 4.3 por ciento de la población de entre 12 y 65 años participó en juegos de apuestas y de ellos el 6.3 por ciento presentó indicadores de juego problemático, lo que representa una estimación de 249 mil 239 personas. En el caso de los adolescentes de entre 12 y 17 años, la encuesta estimó que el 6.9 por ciento participó en apuestas durante los últimos 12 meses. De ese grupo, el 7 por ciento presentó indicadores de juego problemático, equivalente a aproximadamente 63 mil 445 personas. Señaló que el documento precisa que estas cifras corresponden a los juegos de apuestas en general y no permiten determinar cuántos casos están relacionados específicamente con plataformas digitales. Tampoco sustituyen un diagnóstico particular de Coahuila, por lo que el diputado consideró necesario generar información sobre la situación de la entidad.

La propuesta también contempla fortalecer las acciones de prevención, detección temprana y atención de la ludopatía, así como mejorar la orientación a las familias y la canalización de las personas que requieran servicios de salud mental. Para ello, planteó que la Secretaría de Salud estatal elabore un diagnóstico que permita identificar las necesidades de la población y evaluar los servicios disponibles. En el ámbito federal, el exhorto solicita analizar la viabilidad de establecer un mecanismo de información estadística sobre el uso de las plataformas de apuestas, que incluya indicadores de participación y patrones de gasto, con medidas para proteger los datos personales y la privacidad de los usuarios.

Temas

Apuestas Casinos

