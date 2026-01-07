Advierten rezago de 10 mil vehículos sin regularizar en la región Sureste de Coahuila tras fin de decreto

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Advierten rezago de 10 mil vehículos sin regularizar en la región Sureste de Coahuila tras fin de decreto
    Juan Ricardo Chihu Onofre, coordinador regional de ONAPAFA, denunció la falta de atención en los módulos oficiales para quienes ya iniciaron el trámite de regularización de vehículos. FOTO: MANUEL RODRÍGUEZ

La organización ONAPAFA mantiene un censo actualizado de sus miembros para garantizar que los vehículos de sus afiliados no sean objeto de decomiso por las autoridades locales

Ante la reciente abrogación del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, la organización ONAPAFA denunció que miles de propietarios en Coahuila quedaron en la incertidumbre jurídica. Según sus coordinadores, el proceso terminó “de la noche a la mañana”, dejando trámites inconclusos desde julio.

TE PUEDE INTERESAR: Ernestina Godoy nombra al coahuilense David Boone titular de la Fiscalía de Control Regional de la FGR

Juan Ricardo Chihu Onofre, coordinador regional de ONAPAFA en Nuevo León, Coahuila y Durango, expresó su preocupación por quienes ya habían iniciado el proceso. “Contamos con nuestra cita. Contamos con nuestro pago. Y contamos con nuestra documentación”, señaló el directivo durante una rueda de prensa.

El líder de la organización destacó que muchos afiliados reportaron falta de respuesta en los módulos oficiales durante los últimos meses del año pasado. “Se han estado presentando a los módulos y el funcionario no sabe qué mencionarles; les comentan que ya presentaron su vehículo, pero que no cuentan con la documentación necesaria para entregársela”, afirmó.

Por su parte, Gilberto Márquez, coordinador de la región Nuevo León–Saltillo, estimó que en la Región Sureste de Coahuila existen al menos 10 mil vehículos con trámites pendientes. Márquez criticó que la presión para cancelar el decreto provino de sectores empresariales, bajo argumentos que calificó como falsos.

“La presión para que se cancelara el decreto fue por parte de las empresas de la asociación AMDA, donde ellos especulaban y decían que la venta de vehículos había bajado por culpa del decreto, cosa que es totalmente falsa”, declaró Gilberto Márquez ante medios locales.

Chihu Onofre adelantó que la próxima semana presentarán un pliego petitorio ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. El objetivo primordial es solicitar que se concluyan los trámites de quienes ya cumplieron con los requisitos y proponer un nuevo esquema de regularización.

“Nuestra preocupación y nuestro trabajo principal va a ser solucionar la situación de todas las personas que entraron en tiempo y forma al decreto y que deben ser beneficiarias del mismo”, puntualizó el coordinador nacional, quien no descartó la vía del amparo legal.

Mientras se busca una solución política, la organización hizo un llamado a sus afiliados para circular con responsabilidad, portando licencia vigente y póliza de seguro. ONAPAFA reiteró que mantendrá el censo de sus más de 10 mil miembros activos para evitar decomisos por parte de las autoridades locales.

Temas


Regularización
autos chocolate

Localizaciones


Coahuila
Región Sureste

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Regalos petroleros

Regalos petroleros
true

La mujer. Siempre la mujer
true

POLITICÓN: Tania Flores viene a Saltillo a provocar... y encuentra eco

La zona industrial es uno de los principales focos de contaminación ambiental en la ciudad.

Saltillo: aumentan días con mala calidad del aire del 2024 al 2025
Se priorizarán zonas con alta densidad poblacional y trayectos largos para mejorar tiempos y conexiones, afirmó Díaz González.

Saltillo: Rutas alimentadoras se desplegarán en cinco etapas; arrancan en el sur
Las enfermedades respiratorias han registrado un incremento en el cierre de 2025, por lo que se teme que siga en estos primeros días de 2026 con la reanudación de las clases.

Coahuila: Preocupa a padres de familia repunte de casos de influenza previo a regreso a clases
Venezuela tendría reservas hasta finales de enero, pero después de ello podría empezar a sufrir.

Un golpe catastrófico: Anticipan caída en la producción petrolera de Venezuela

Algunos de los relojes atómicos más precisos de EE. UU. sufrieron una leve interrupción.

¿Notaste ese desfase de 5 millonésimas de segundo en tu reloj? Te explicamos qué pasó