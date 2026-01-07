Advierten rezago de 10 mil vehículos sin regularizar en la región Sureste de Coahuila tras fin de decreto

Ante la reciente abrogación del decreto para la regularización de vehículos de procedencia extranjera, la organización ONAPAFA denunció que miles de propietarios en Coahuila quedaron en la incertidumbre jurídica. Según sus coordinadores, el proceso terminó “de la noche a la mañana”, dejando trámites inconclusos desde julio.

Juan Ricardo Chihu Onofre, coordinador regional de ONAPAFA en Nuevo León, Coahuila y Durango, expresó su preocupación por quienes ya habían iniciado el proceso. “Contamos con nuestra cita. Contamos con nuestro pago. Y contamos con nuestra documentación”, señaló el directivo durante una rueda de prensa.

El líder de la organización destacó que muchos afiliados reportaron falta de respuesta en los módulos oficiales durante los últimos meses del año pasado. “Se han estado presentando a los módulos y el funcionario no sabe qué mencionarles; les comentan que ya presentaron su vehículo, pero que no cuentan con la documentación necesaria para entregársela”, afirmó.

Por su parte, Gilberto Márquez, coordinador de la región Nuevo León–Saltillo, estimó que en la Región Sureste de Coahuila existen al menos 10 mil vehículos con trámites pendientes. Márquez criticó que la presión para cancelar el decreto provino de sectores empresariales, bajo argumentos que calificó como falsos.

“La presión para que se cancelara el decreto fue por parte de las empresas de la asociación AMDA, donde ellos especulaban y decían que la venta de vehículos había bajado por culpa del decreto, cosa que es totalmente falsa”, declaró Gilberto Márquez ante medios locales.

Chihu Onofre adelantó que la próxima semana presentarán un pliego petitorio ante la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Hacienda. El objetivo primordial es solicitar que se concluyan los trámites de quienes ya cumplieron con los requisitos y proponer un nuevo esquema de regularización.

“Nuestra preocupación y nuestro trabajo principal va a ser solucionar la situación de todas las personas que entraron en tiempo y forma al decreto y que deben ser beneficiarias del mismo”, puntualizó el coordinador nacional, quien no descartó la vía del amparo legal.

Mientras se busca una solución política, la organización hizo un llamado a sus afiliados para circular con responsabilidad, portando licencia vigente y póliza de seguro. ONAPAFA reiteró que mantendrá el censo de sus más de 10 mil miembros activos para evitar decomisos por parte de las autoridades locales.