Coahuila: propone Tereso Medina consejo plural ante revisión del T-MEC y estrategias frente a automatización

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) planteó la creación de un consejo plural integrado por sindicatos, centrales obreras y cámaras empresariales para analizar el rumbo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El objetivo de este órgano sería dar certidumbre a las inversiones ante las revisiones del acuerdo comercial, según expuso Tereso Medina Ramírez, secretario general de la central obrera.

El líder sindical detalló que estas acciones buscan mantener la estabilidad laboral del país y el interés de las inversiones nacionales y extranjeras que se establezcan en territorio nacional. “Lo que la CTM está proponiendo es la generación de un consejo plural como si fuera este diálogo tripartito, que sea integrado por sindicatos, centrales representativas y cámaras empresariales para poder estar opinando en el rumbo del T-MEC”, afirmó. Medina Ramírez destacó además la necesidad de establecer convenios de colaboración entre empleadores, líderes obreros y gobiernos, al margen de los partidos políticos representados en cada entidad del país. “México necesita acuerdos con empresarios, con sindicatos, acuerdos de colaboración con los gobiernos para hacer grandes acuerdos para poder conservar el empleo que se tiene en México”, señaló. Añadió que, ante el anuncio de que el tratado internacional se revisará de manera anual, esta situación obliga a buscar estrategias para mantener la estabilidad laboral y continuar con la generación de empleos.

“Cualquiera que sea el ramo y que se establezca en México, lo primero que necesitan es certidumbre, lo primero que necesitan es seguridad en el empleo”, comentó. RETO DE TRANSICIÓN TECNOLÓGICA A la par de la revisión comercial internacional, la CTM busca establecer planes de trabajo con las empresas para evitar que la automatización y la inteligencia artificial desplacen a los trabajadores de las fábricas. En el caso de la industria automotriz y la transición hacia la fabricación de vehículos eléctricos, el líder obrero indicó que se solicitó a las armadoras informar sobre sus planes de desarrollo para preparar y capacitar al personal. “La agenda laboral de los sindicatos es construir estrategias para poder lograr que la inteligencia artificial, la robótica o la automatización que se da de manera natural, no desplace a los trabajadores”, expuso. Medina Ramírez explicó que el objetivo es capacitar a quienes pierdan temporalmente su puesto durante la transición de los motores de combustión, con la intención de que puedan ser recontratados en otras áreas y no queden fuera del mercado laboral. “Hemos logrado reinsertar a los trabajadores que temporalmente perdieron su empleo por estas causas que estamos hablando a otras empresas. Entonces, eso ha sido hasta cierto punto una solución en Coahuila a corto plazo”, indicó. Finalmente, el secretario general enfatizó la necesidad de formar perfiles con especializaciones técnicas orientadas al desarrollo industrial. Señaló que la Universidad Laboral de México (Unilam) analiza actualmente las necesidades de la región. “Más que crear ingenieros de cualquiera de las ramas, lo que México necesita es buscar la manera de formar especializaciones en el ramo automotriz. Necesitamos más soldadores, más matriceros”, concluyó.

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