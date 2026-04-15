Ajusta INE convocatoria para renovar presidencia del IEC; solo participarán mujeres

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo para emitir una nueva convocatoria para cubrir la presidencia del Órgano Público Local Electoral (OPLE) en Coahuila.

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó la convocatoria para la designación del próximo titular del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que solo puedan participar mujeres en el proceso y queden sin efectos los registros de hombres.

El TEPJF coincidió con recursos que presentaron mujeres contra la convocatoria original, que permitía la participación de ambos sexos, pese a que actualmente un hombre está al frente del IEC, por lo que iría contra la paridad de género.

Con la nueva convocatoria, en la que solo se permite la participación de mujeres, según lo que ordenó el TEPJF, la designación de la nueva consejera presidenta del IEC ocurrirá a más tardar el 2 de noviembre de 2026 y estará en el cargo por un periodo de siete años.

Se estipuló que, para la nueva convocatoria, se respeten los registros de mujeres que ya lo hicieron en el proceso original, para no tener que volver a realizar el trámite y se anulan los de candidatos hombres.

El nuevo procedimiento, además, otorga a mujeres interesadas un plazo adicional de cinco días hábiles para presentar su registro.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?

Con la convocatoria ajustada, se fijó para el 24 de abril la aplicación del examen de conocimientos a las participantes, quienes el 21 de mayo deberán presentar su ensayo y el 17 de julio se les aplicará la prueba de competencias gerenciales.

Por otro lado, también en concordancia con lo ordenado por el TEPJF, en la nueva convocatoria se estableció como requisito que las aspirantes a la presidencia del IEC no tengan un registro a una candidatura de naturaleza partidista en los cuatro años anteriores a la designación.