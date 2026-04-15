Ajusta INE convocatoria para renovar presidencia del IEC; solo participarán mujeres

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 15 abril 2026
    Ajusta INE convocatoria para renovar presidencia del IEC; solo participarán mujeres
    Actualmente, el IEC es presidido por un hombre, por lo que corresponde a una mujer el siguiente periodo. ESPECIAL

El INE acató sentencia del TEPJF, que ordenó modificar la convocatoria original para no permitir registro de hombres y cumplir con la paridad de género

Por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE) modificó la convocatoria para la designación del próximo titular del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) para que solo puedan participar mujeres en el proceso y queden sin efectos los registros de hombres.

El Consejo General del INE aprobó el acuerdo para emitir una nueva convocatoria para cubrir la presidencia del Órgano Público Local Electoral (OPLE) en Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/tumban-convocatoria-del-ine-para-renovar-presidencia-del-iec-sera-exclusiva-a-mujeres-AH19878976

El TEPJF coincidió con recursos que presentaron mujeres contra la convocatoria original, que permitía la participación de ambos sexos, pese a que actualmente un hombre está al frente del IEC, por lo que iría contra la paridad de género.

Con la nueva convocatoria, en la que solo se permite la participación de mujeres, según lo que ordenó el TEPJF, la designación de la nueva consejera presidenta del IEC ocurrirá a más tardar el 2 de noviembre de 2026 y estará en el cargo por un periodo de siete años.

Se estipuló que, para la nueva convocatoria, se respeten los registros de mujeres que ya lo hicieron en el proceso original, para no tener que volver a realizar el trámite y se anulan los de candidatos hombres.

El nuevo procedimiento, además, otorga a mujeres interesadas un plazo adicional de cinco días hábiles para presentar su registro.

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO?

Con la convocatoria ajustada, se fijó para el 24 de abril la aplicación del examen de conocimientos a las participantes, quienes el 21 de mayo deberán presentar su ensayo y el 17 de julio se les aplicará la prueba de competencias gerenciales.

Por otro lado, también en concordancia con lo ordenado por el TEPJF, en la nueva convocatoria se estableció como requisito que las aspirantes a la presidencia del IEC no tengan un registro a una candidatura de naturaleza partidista en los cuatro años anteriores a la designación.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones

Organizaciones


IEC
INE
TEPJF

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Depredación con modelo ecológico

Depredación con modelo ecológico
true

Las 3 explicaciones que desaparecieron en materia de inseguridad
true

POLITICÓN: Morena: División entre Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán complica la elección en Coahuila
La baja se presenta a días de la inauguración en casa ante los Toros de Tijuana, obligando al equipo a replantear su cuadro y orden al bat.

Saraperos abre temporada sin Missael Rivera; será operado y queda fuera todo 2026
Este año, la marcha se llevará a cabo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en continuidad con las ediciones anteriores.

Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos
El titular del IMMUS, Víctor de la Rosa, destacó que las nuevas rutas serán evaluadas con base en indicadores de cumplimiento.

Pondrá Saltillo nuevas rutas de transporte a prueba hasta por 9 meses antes de concesionarlas
El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping, en un momento que simboliza la compleja e influyente relación entre las dos principales potencias económicas del mundo.

El bloqueo de Trump al estrecho de Ormuz puede poner en riesgo la relación con China
China ha negado este mes las afirmaciones de la inteligencia estadounidense de que podría haber enviado armas a Irán.

Así han evolucionado las transferencias de armas de China a Irán por décadas