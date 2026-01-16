Al estilo AMLO, Alcalde de Piedras Negras lanza su ‘¿Quién es quién en las mentiras?’
Jacobo Rodríguez incluirá los viernes esta sección en su conferencia de prensa
Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, informó en su conferencia matutina que añadirá los viernes una sección en la que desmentirá publicaciones virales y de medios de comunicación que consideran falsas o carentes de sustento.
“Vamos a agregar todos los viernes una sección de quien es quien en las mentiras, yo creo que ya después de un año es necesario que seamos aún más frontales en cuanto a las mentiras, manipulaciones, injurias, tergiversaciones de los medios de comunicación”, expresó el edil.
“La idea es que la gente sea la que juzgue y vea quienes son los medios de comunicación parciales e imparciales”, añadió.
El edil explicó que es un mecanismo de transparencia que permite desmentir información falsa, evitando que narrativas incorrectas se consoliden sin respuesta.
Afirmó que esta sección democratiza el acceso a la información, permitiendo que la ciudadanía evalúe la credibilidad de sus fuentes.
UNA SECCIÓN SIMILAR
El ejercicio que plantea el edil es similar a “¿Quién es quién en las mentiras?”, sección que fue presentada en las conferencias matutinas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
La sección durante su mandato estuvo a cargo de la exfuncionaria Ana Elizabeth García Vilchis, quien daba lectura a publicaciones que surgían en medios de comunicación, redes sociales o comentarios de actores políticos.
En este segmento el Gobierno Federal desmentía las afirmaciones que se hacían sobre acciones del Gobierno y respecto a los principales funcionarios de la administración.
Sin embargo, la sección recibió diversas críticas debido a que, argumentan, se usó para atacar a periodistas, analistas políticos, figuras opositoras al gobierno, promoviendo la censura indirecta.
Incluso el Poder Judicial resolvió en agosto de 2025, respecto a un caso impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, que la sección “generó un ambiente hostil que buscaba desincentivar la crítica”.
El Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito añadió que “las autoridades deben abstenerse de utilizar plataformas oficiales para desacreditar, exponer o deslegitimar a quienes ejercen su derecho a disentir”.