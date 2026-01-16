Al estilo AMLO, Alcalde de Piedras Negras lanza su ‘¿Quién es quién en las mentiras?’

Jacobo Rodríguez, alcalde de Piedras Negras, informó en su conferencia matutina que añadirá los viernes una sección en la que desmentirá publicaciones virales y de medios de comunicación que consideran falsas o carentes de sustento.

“Vamos a agregar todos los viernes una sección de quien es quien en las mentiras, yo creo que ya después de un año es necesario que seamos aún más frontales en cuanto a las mentiras, manipulaciones, injurias, tergiversaciones de los medios de comunicación”, expresó el edil.

TE PUEDE INTERESAR: Contra la pared el alcalde Jacobo Rodríguez, acusado ahora de hacer ‘negocios turbios’ con Tania Flores

“La idea es que la gente sea la que juzgue y vea quienes son los medios de comunicación parciales e imparciales”, añadió.

El edil explicó que es un mecanismo de transparencia que permite desmentir información falsa, evitando que narrativas incorrectas se consoliden sin respuesta.

Afirmó que esta sección democratiza el acceso a la información, permitiendo que la ciudadanía evalúe la credibilidad de sus fuentes.