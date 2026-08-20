Alberto Medina deja Secretaría del Ayuntamiento de Monclova y asume dirección del CECyTEC Sur

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    Alberto Medina deja Secretaría del Ayuntamiento de Monclova y asume dirección del CECyTEC Sur
    Alberto Medina es parte de una serie de movimientos estratégicos en la región. LIDIET MEXICANO

El cambio forma parte de una serie de movimientos en la administración municipal y el sector educativo de la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Alberto Medina dejará la Secretaría del Ayuntamiento de Monclova para asumir la dirección del plantel CECyTEC Sur, movimiento que generará una serie de relevos tanto en la administración municipal como en instituciones educativas de la Región Centro de Coahuila.

En sustitución de Medina, fue designado Ciro Joel de los Ángeles Palomo, quien hasta ahora se desempeñaba como director jurídico del municipio. Con este cambio, la Dirección Jurídica quedó a cargo de Alfredo Oyervides, quien anteriormente ocupaba la Rectoría de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

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Los ajustes también alcanzaron al sector educativo. Glenda Suárez asumió la dirección del CONALEP Frontera, mientras que Armando Castro fue nombrado rector de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.

Por su parte, la Rectoría de la Universidad Politécnica de Monclova-Frontera quedó a cargo de Mario Martínez, como parte de la renovación de titulares en distintas instituciones de educación media superior y superior de la Región Centro.

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Los movimientos representan una serie de relevos en puestos estratégicos de la administración municipal de Monclova y del sector educativo, mientras se mantiene la expectativa sobre posibles nuevos cambios en los próximos días.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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