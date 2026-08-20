Alberto Medina deja Secretaría del Ayuntamiento de Monclova y asume dirección del CECyTEC Sur

MONCLOVA, COAH.- Alberto Medina dejará la Secretaría del Ayuntamiento de Monclova para asumir la dirección del plantel CECyTEC Sur, movimiento que generará una serie de relevos tanto en la administración municipal como en instituciones educativas de la Región Centro de Coahuila.

En sustitución de Medina, fue designado Ciro Joel de los Ángeles Palomo, quien hasta ahora se desempeñaba como director jurídico del municipio. Con este cambio, la Dirección Jurídica quedó a cargo de Alfredo Oyervides, quien anteriormente ocupaba la Rectoría de la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila.