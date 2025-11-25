Alcalde de Ramos Arizpe confirma venta controlada de cerveza tras riña en liga deportiva

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, confirmó la suspensión de dos equipos deportivos de una liga local luego de una riña. El incidente, que según el edil se originó por “una apuesta por fuera” y la “pasión” de las finales, ocurrió “afuera de las instalaciones, no fueron adentro”.

El edil aprovechó para desmentir que en el recinto se vendan grandes cantidades de bebidas alcohólicas. El funcionario destacó que la venta es mínima y controlada, con el fin de obtener beneficios para la liga y para personas con discapacidad de la comunidad.

“Fíjate que no, esa es una de las cosas sí que quisiera aclarar. No se venden grandes cantidades de cerveza. Es una cerveza controlada”, aseguró Gutiérrez Merino al detallar que en el lugar se venden “alrededor de cinco o seis cartones de cerveza” para cerca de 200 personas.

El alcalde enfatizó que el problema real no es el alcohol. “El problema pues son las finales y pasa lo mismo en el deporte de fútbol, lo mismo pasa en basquetbol, pues es la pasión” que se desborda, aunque la institución prohíbe “fomentar la violencia, no fomentar las apuestas, no fomentar el vicio”.

Como medida de control, la autoridad resolvió “suspender a los dos equipos” involucrados, incluyendo a todos los participantes, de la liga de Ramos Arizpe y de la coordinación que se tiene con Saltillo. Esta sanción representa un “dolor para los deportistas”.

En otros temas de infraestructura, el alcalde informó sobre los avances del proyecto del tren de pasajeros. El municipio solicitó formalmente una “estación aquí en Ramos Arizpe y un paradero en la industria” para beneficiar a las más de “100,000 personas que trabajan de Saltillo a Ramos Arizpe”.

Adelantó que ya se tiene asegurada la estación designada “en la colonia Anacahuita, atrás de presidencia”. Respecto al paradero en el Parque Industrial Santa María, mencionó que “algunos empresarios están donando lo que es un terreno” para facilitar su construcción.

Finalmente, el edil fue enfático en la prohibición de venta de pirotecnia para la época decembrina. El municipio “nunca tenemos nosotros permisos de pólvora”, por lo que quienes vendan serán sancionados por la ley y retirados de la circulación.

La vigilancia de esta prohibición estará a cargo de la “inspección de Protección Civil, de Policía del Estado y también de todo el municipio”. Por otro lado, la nueva ruta de transporte Ramos–Saltillo iniciaría con al menos seis unidades tras un reacomodo en el servicio de Saltillo.