Alcalde supervisa pozo estratégico en La Minerva para mejorar el abasto de agua

Coahuila
/ 14 noviembre 2025
    Alcalde supervisa pozo estratégico en La Minerva para mejorar el abasto de agua
    Gutiérrez Merino afirmó que el agua es un derecho fundamental y que su gobierno trabaja para garantizarla. FOTO: CORTESÍA

El pozo fue uno de los primeros perforados en la actual administración y está en su etapa final de equipamiento

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión en el pozo ubicado en el sector La Minerva, una de las obras estratégicas impulsadas por su administración para fortalecer el abasto de agua potable en Ramos Arizpe.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, el edil destacó que este pozo fue uno de los primeros perforados en su gobierno y que actualmente se encuentra en su fase final de equipamiento para entrar en operación.

“Estas obras dignifican la vida de miles de familias; por eso trabajamos diariamente y sin descanso. El agua es un derecho fundamental y en Ramos Arizpe estamos haciendo lo necesario para garantizarla”, afirmó Gutiérrez Merino durante el recorrido.

El alcalde explicó que el pozo alcanza una profundidad de 400 metros y que, una vez concluida la instalación del equipo restante, podrá aportar entre 15 y 16 litros por segundo, lo que se traducirá en una mejora directa para cerca de dos mil viviendas. Asimismo, adelantó que su conexión a la línea de conducción se realizará en las próximas semanas, beneficiando a colonias como Mirador, Cañadas del Mirador, Analco, Urbivilla del Real y Colosio, entre otras.

$!El pozo tiene 400 metros de profundidad y podrá aportar entre 15 y 16 litros por segundo, detalló el Alcalde.
El pozo tiene 400 metros de profundidad y podrá aportar entre 15 y 16 litros por segundo, detalló el Alcalde. FOTO: CORTESÍA

Acciones complementarias de abasto

Gutiérrez Merino también informó sobre otras acciones hidráulicas efectuadas para reforzar el suministro en diferentes puntos del municipio. En la colonia Analco, se atendieron fallas en los pozos 1 y 5, permitiendo su restablecimiento inmediato. En el ejido Nuevo Yucatán, una de las comunidades más alejadas de la zona urbana, se amplió y equipó el pozo local, asegurando el abasto de agua potable para alrededor de 60 habitantes.

El edil subrayó que estas obras representan una inversión colectiva cuya protección requiere la participación de toda la ciudadanía.

“Estos pozos son el recurso de todos. Vamos a resguardar cada área con cámaras de vigilancia y les pido a las familias que, si ven actos vandálicos o anomalías, hagan el señalamiento. Entre todos podemos proteger lo que nos pertenece”, expresó.

Con estas acciones, el municipio avanza en la consolidación de infraestructura que garantice un servicio de agua potable más estable y eficiente para las familias de Ramos Arizpe.

