Alcalde supervisa pozo estratégico en La Minerva para mejorar el abasto de agua

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino realizó un recorrido de supervisión en el pozo ubicado en el sector La Minerva, una de las obras estratégicas impulsadas por su administración para fortalecer el abasto de agua potable en Ramos Arizpe.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, el edil destacó que este pozo fue uno de los primeros perforados en su gobierno y que actualmente se encuentra en su fase final de equipamiento para entrar en operación.

“Estas obras dignifican la vida de miles de familias; por eso trabajamos diariamente y sin descanso. El agua es un derecho fundamental y en Ramos Arizpe estamos haciendo lo necesario para garantizarla”, afirmó Gutiérrez Merino durante el recorrido.

El alcalde explicó que el pozo alcanza una profundidad de 400 metros y que, una vez concluida la instalación del equipo restante, podrá aportar entre 15 y 16 litros por segundo, lo que se traducirá en una mejora directa para cerca de dos mil viviendas. Asimismo, adelantó que su conexión a la línea de conducción se realizará en las próximas semanas, beneficiando a colonias como Mirador, Cañadas del Mirador, Analco, Urbivilla del Real y Colosio, entre otras.