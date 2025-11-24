Alcaldesa de Arteaga monitorea vías y confirma avance de obras importantes antes del cierre de año

La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, informó que el municipio se mantiene libre de afectaciones viales pese a las movilizaciones de transportistas y agricultores a nivel nacional.

La edil aseguró que se está monitoreando la situación, al tiempo que destacó el avance de obras importantes para el cierre de año y la promoción de nuevas inversiones industriales en la región.

En el contexto de cierres carreteros a nivel federal por productores agrícolas y transportistas, la administración municipal confirmó que las principales vías de la zona, incluyendo la de Los Chorros, operan con normalidad.

“No, estamos monitoreándola hasta el momento. No hay ningún reporte de algún tipo de manifestaciones o sea cierre al respecto”, puntualizó la munícipe en entrevista.

La funcionaria llevó la atención hacia el avance de la agenda local, confirmando el arranque de proyectos de infraestructura social largamente esperados.

“Sí, ya estamos por terminar el año, estos 15 días más cerramos con obras importantes. Una muy pedida en el Cañón de San Antonio vamos a arrancar el drenaje”, señaló la alcaldesa.

Este proyecto es fundamental para la comunidad, pues “ya tenía muchos años que pues no contaban con este servicio”, y se prevé su inauguración con el apoyo del gobernador.

En materia económica, la edil evaluó positivamente la actividad de los parques industriales, confirmando un “muy buen flujo” de operaciones.

Aclaró que, si bien “este año no tenemos nuevas empresas instaladas. Todas fueron el año anterior”, el municipio mantiene una base industrial sólida.

Finalmente, la administración se enfoca en generar las condiciones para la llegada de futuro capital productivo al municipio. “Afortunadamente, estamos creando las condiciones necesarias, los incentivos y en pláticas, para que puedan llegar”, concluyó Sánchez Flores.