Alertan por explotación sexual infantil a través de medios digitales

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes también puede presentarse dentro del entorno familiar y mediante el uso de medios digitales, por lo que Teresa Araiza, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) llamó a madres y padres a reforzar la supervisión sobre el uso de internet. Araiza recordó que durante la pandemia aumentaron las situaciones relacionadas con explotación y trata con fines sexuales a través de medios digitales, además de casos relacionados con trabajo forzado.

Ante este escenario, destacó la importancia de que madres y padres conozcan los riesgos que implica el uso de internet cuando no existe supervisión. La funcionaria señaló que la dependencia ha atendido casos en los que los propios padres y madres han utilizado a sus hijos, aunque aclaró que no necesariamente se trata de redes organizadas de trata.

Según datos publicados por VANGUARDIA, entre 2020 y el primer semestre de 2021 se habían iniciado 10 carpetas de investigación por trata de personas en su modalidad de explotación sexual en Coahuila, todas con niñas como víctimas, con edades de entre 9 y 16 años. En ese mismo periodo, 16 de los 21 casos de trata de personas contra menores registrados en Coahuila se concentraban en Saltillo. La titular de PRONNIF explicó que las causas de estas situaciones son diversas y que existen casos vinculados con el desconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y con la utilización de menores como una fuente de recursos.

Indicó que algunas situaciones también están relacionadas con usos y costumbres, como casos en los que menores trabajan o vender productos sin recibir una remuneración, los cuales son comunes observar principalmente en las ciudades más grandes del estado, entre ellas Saltillo y Torreón. La funcionaria destacó que, además de las acciones de prevención, se mantiene coordinación con otras autoridades y se han reforzado las investigaciones relacionadas con estos casos.

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