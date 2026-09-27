Alertan por explotación sexual infantil a través de medios digitales

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Coahuila
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    Alertan por explotación sexual infantil a través de medios digitales
    PRONNIF llamó a madres y padres a reforzar la supervisión del uso de internet por parte de niñas, niños y adolescentes. EFE

La procuradora, Teresa Araiza, señaló que se han detectado casos en Coahuila en los que los propios padres están involucrados.

La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes también puede presentarse dentro del entorno familiar y mediante el uso de medios digitales, por lo que Teresa Araiza, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) llamó a madres y padres a reforzar la supervisión sobre el uso de internet.

Araiza recordó que durante la pandemia aumentaron las situaciones relacionadas con explotación y trata con fines sexuales a través de medios digitales, además de casos relacionados con trabajo forzado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-se-reportan-hasta-5-casos-de-maltrato-infantil-al-dia-NN19278959

Ante este escenario, destacó la importancia de que madres y padres conozcan los riesgos que implica el uso de internet cuando no existe supervisión.

La funcionaria señaló que la dependencia ha atendido casos en los que los propios padres y madres han utilizado a sus hijos, aunque aclaró que no necesariamente se trata de redes organizadas de trata.

$!Teresa Araiza, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF)
Teresa Araiza, titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) REDES SOCIALES

Según datos publicados por VANGUARDIA, entre 2020 y el primer semestre de 2021 se habían iniciado 10 carpetas de investigación por trata de personas en su modalidad de explotación sexual en Coahuila, todas con niñas como víctimas, con edades de entre 9 y 16 años. En ese mismo periodo, 16 de los 21 casos de trata de personas contra menores registrados en Coahuila se concentraban en Saltillo.

La titular de PRONNIF explicó que las causas de estas situaciones son diversas y que existen casos vinculados con el desconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y con la utilización de menores como una fuente de recursos.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/denuncian-presunto-maltrato-infantil-en-kinder-ejidal-de-saltillo-FC21013503

Indicó que algunas situaciones también están relacionadas con usos y costumbres, como casos en los que menores trabajan o vender productos sin recibir una remuneración, los cuales son comunes observar principalmente en las ciudades más grandes del estado, entre ellas Saltillo y Torreón.

La funcionaria destacó que, además de las acciones de prevención, se mantiene coordinación con otras autoridades y se han reforzado las investigaciones relacionadas con estos casos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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