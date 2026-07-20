Alistan temporada de vendimias con 28 mil asistentes y derrama de 50 millones en Coahuila

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    Alistan temporada de vendimias con 28 mil asistentes y derrama de 50 millones en Coahuila
    Las vendimias 2026 reunirán a miles de visitantes en viñedos de Parras, General Cepeda y Cuatro Ciénegas durante julio, agosto y septiembre. CORTESÍA

Viñedos ofrecerán catas, gastronomía, espectáculos y actividades en Parras, General Cepeda y Cuatro Ciénegas durante tres meses

La temporada de vendimias 2026 ya está en marcha en Coahuila y, durante los meses de julio, agosto y septiembre, reunirá en distintas casas vinícolas una amplia oferta de experiencias enoturísticas que combinarán vino, gastronomía, música, arte y cultura.

La Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos estima la asistencia de alrededor de 28 mil personas y una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos, con actividades programadas en los municipios de Parras de la Fuente, General Cepeda y Cuatro Ciénegas.

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El calendario inició hace unos días con La Gran Vendimia “Festival Internacional del Vino y la Buena Vida”, organizada por 830 Grandes Eventos en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente, encuentro que marcó el arranque oficial de la temporada.

VIÑEDOS ABRIRÁN SUS PUERTAS DURANTE TRES MESES

Las celebraciones continuarán el 25 de julio con la vendimia de Bodega Los Pirules, en Cuatro Ciénegas; mientras que en Parras de la Fuente participarán Los Durmientes, el 1 de agosto; Las Pudencianas y Segovia Fuantos, el 8 de agosto, con acceso al público; y Casa Madero, los días 9 y 10 de agosto, también con actividades abiertas a los visitantes.

$!Las jornadas incluirán catas, maridajes, gastronomía, espectáculos culturales y la tradicional pisada de uvas en distintas casas vinícolas de Coahuila.
Las jornadas incluirán catas, maridajes, gastronomía, espectáculos culturales y la tradicional pisada de uvas en distintas casas vinícolas de Coahuila. CORTESÍA

Posteriormente se realizarán las vendimias de Marqués de Aguayo, el 15 de agosto; Sotelo, el 29 de agosto; y Don Leo, el 5 de septiembre, todas en Parras. En General Cepeda, la bodega Sierto celebrará su vendimia el 12 de septiembre, mientras que Hacienda Florida llevará a cabo una celebración especial dedicada al vino durante ese mismo mes.

Además de degustaciones de etiquetas elaboradas por las bodegas participantes, las jornadas incluirán catas, maridajes, cocina regional, música en vivo, exposiciones artísticas, actividades culturales y la tradicional pisada de uvas.

$!Alistan temporada de vendimias con 28 mil asistentes y derrama de 50 millones en Coahuila

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, destacó que estos encuentros representan una oportunidad para que turistas y visitantes conozcan la calidad de los vinos coahuilenses, recorran los viñedos y disfruten de la gastronomía y los paisajes que distinguen a las regiones productoras.

Añadió que el periodo vacacional es propicio para recorrer las rutas del vino, convivir con familiares y amigos, conocer la cultura local y experimentar la hospitalidad que caracteriza a Coahuila.

La funcionaria subrayó que el estado se ha consolidado como uno de los principales destinos vitivinícolas del País, gracias al reconocimiento nacional e internacional que han alcanzado sus vinos y al trabajo de los productores que impulsan esta industria.

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