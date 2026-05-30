Alumnas de Coahuila van a nacional de matemáticas

La delegación está integrada por alumnas de secundaria y bachillerato de los municipios de Ramos Arizpe y Torreón, quienes obtuvieron su lugar tras un proceso de selección estatal que incluyó seis exámenes selectivos realizados durante 2025 y los primeros meses de este año.

Seis estudiantes coahuilenses fueron seleccionadas para representar al estado en el quinto Concurso Nacional Femenil de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) , que se llevará a cabo del 31 de mayo al 5 de junio en la ciudad de Puebla.

En el Nivel I participarán las alumnas de secundaria Layla Nicole Nava Rocamontes, de Ramos Arizpe, así como Florencia Nicole Rodríguez Luján y Niza Daniela Sierra Jasso, ambas de Torreón.

Por su parte, en el Nivel II, de bachillerato, competirán Elisa Nohemí Carrillo Cruz, Regina Mariam Díaz Rodríguez y Regina López Esquivel, las tres originarias de Torreón.

María del Socorro Vásquez Martínez, codelegada de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Coahuila, informó que la selección estatal se conformó después de varias etapas de evaluación y entrenamiento.

Explicó que el proceso comenzó en el mes de marzo con la convocatoria estatal de la 39 Olimpiada Mexicana de Matemáticas y del Concurso Nacional Femenil, a partir de la cual se integró una preselección con las mejores estudiantes del estado. Tras meses de preparación y dos exámenes adicionales, en abril se definió la delegación definitiva.

Entre las seleccionadas destacan Elisa Nohemí Carrillo Cruz y Niza Daniela Sierra Jasso, quienes ya cuentan con experiencia en ediciones anteriores de esta competencia.

La representante de la OMM en Coahuila señaló que, salvo en 2025, cuando la delegación estatal decidió no participar por cuestiones de seguridad relacionadas con la sede del certamen, el estado ha estado presente en todas las ediciones del concurso y ha obtenido distintos reconocimientos, desde menciones honoríficas hasta medallas de oro.