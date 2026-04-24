UAdeC buscará 50 millones de pesos en recursos extraordinarios

El rector Octavio Pimentel Martínez informó que la institución se encuentra en espera de una reunión con la Subsecretaría de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, donde se presentarán proyectos con los que buscan acceder a estos fondos adicionales.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) buscará acceder a cerca de 50 millones de pesos en recursos extraordinarios federales para fortalecer su infraestructura, luego de que para 2026 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) únicamente se le autorizaran 17 millones de pesos.

Explicó que la Universidad ha cumplido con los requisitos establecidos por la Federación para aspirar a este tipo de recursos, entre ellos la actualización del contrato colectivo, reformas en el sistema de pensiones, procesos de auditoría, ampliación de la matrícula y el fortalecimiento de la calidad académica.

Señaló que estos avances representan indicadores positivos que podrían facilitar la asignación de recursos extraordinarios, en un contexto donde la Federación analiza, junto con la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, la distribución de apoyos para universidades que han cumplido con estos lineamientos.

El rector indicó que aún no hay fecha definida para la presentación formal de los proyectos, pero confió en que la gestión avance conforme a las negociaciones en curso a nivel federal.