Amplía Ramos Arizpe su oferta comercial y gastronómica con nuevas inversiones

El crecimiento de Ramos Arizpe ya no se refleja únicamente en la llegada y expansión de plantas industriales. Durante 2026, cadenas comerciales, restaurantes y empresas de servicios han comenzado a poner la mira en la ciudad para abrir nuevos establecimientos, impulsados por el crecimiento poblacional, la generación de empleo y la expansión de nuevas zonas habitacionales. Entre los proyectos que presentan avances se encuentran una sucursal de Farmacias Guadalajara y otra de Mueblería Elizondo, ambas actualmente en construcción.

A esta expansión se sumó en mayo la apertura de una sucursal de Ferretera Doble H, ubicada en la colonia Analco, con lo que se amplió la oferta de establecimientos para los habitantes del sector. CRECE EL INTERÉS GASTRONÓMICO El movimiento gastronómico ha tenido expresiones concretas durante el año. En junio abrió una nueva sucursal de Cevichero 21 sobre el bulevar Plan de Guadalupe, además de los restaurantes Plan 108, en el mismo corredor, y Puerto 41, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe. La Secretaría de Fomento Económico municipal informó que también se han sostenido reuniones con representantes de Dairy Queen, quienes analizan, junto con directivos del conglomerado internacional, distintas opciones para la instalación de una posible sucursal con servicio drive-thru.

Sushi Itto también contempla a Ramos Arizpe dentro de sus planes de expansión. Roberto Garza Villarreal, director general de la franquicia en la región, informó que actualmente buscan una ubicación dentro de alguna plaza comercial. El interés de las empresas coincide con la expansión de la ciudad hacia sectores habitacionales que han incrementado su población durante los últimos años. NUEVOS COMPLEJOS El corredor cercano al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe también registra nuevos proyectos. Un complejo desarrollado por TSM contempla un hotel de 140 habitaciones y un centro comercial con diversos locales, con una inversión reportada superior a los 300 millones de pesos. Este escenario apunta a una diversificación de la actividad económica de Ramos Arizpe, donde la fortaleza industrial comienza a generar un mayor movimiento en sectores como comercio, gastronomía, hospedaje y servicios.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que la administración municipal mantiene una estrategia para facilitar la llegada de inversiones y acompañar a las empresas interesadas en establecerse en la ciudad. En agosto informó que existen negociaciones con diversas cadenas y destacó que la expansión comercial hacia nuevas zonas permitirá acercar productos y servicios a miles de familias. De esta manera, Ramos Arizpe amplía gradualmente su perfil económico, al sumar una mayor oferta comercial, gastronómica y de servicios a su actividad industrial, mientras el crecimiento del empleo y de las zonas habitacionales genera nuevas oportunidades para establecimientos que anteriormente concentraban sus inversiones principalmente en Saltillo y Monterrey.