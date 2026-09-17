Amplía Ramos Arizpe su oferta comercial y gastronómica con nuevas inversiones

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Amplía Ramos Arizpe su oferta comercial y gastronómica con nuevas inversiones
    Ramos Arizpe avanza hacia una economía más diversificada, destaca el Alcalde. CORTESÍA

La oferta gastronómica continúa creciendo, con la apertura de Cevichero 21, Plan 108 y Puerto 41 durante 2026

El crecimiento de Ramos Arizpe ya no se refleja únicamente en la llegada y expansión de plantas industriales. Durante 2026, cadenas comerciales, restaurantes y empresas de servicios han comenzado a poner la mira en la ciudad para abrir nuevos establecimientos, impulsados por el crecimiento poblacional, la generación de empleo y la expansión de nuevas zonas habitacionales.

Entre los proyectos que presentan avances se encuentran una sucursal de Farmacias Guadalajara y otra de Mueblería Elizondo, ambas actualmente en construcción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/emas-refuerza-mantenimiento-para-prevenir-fallas-en-pozos-y-drenaje-en-ramos-arizpe-AA23454523

A esta expansión se sumó en mayo la apertura de una sucursal de Ferretera Doble H, ubicada en la colonia Analco, con lo que se amplió la oferta de establecimientos para los habitantes del sector.

CRECE EL INTERÉS GASTRONÓMICO

El movimiento gastronómico ha tenido expresiones concretas durante el año. En junio abrió una nueva sucursal de Cevichero 21 sobre el bulevar Plan de Guadalupe, además de los restaurantes Plan 108, en el mismo corredor, y Puerto 41, sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe.

La Secretaría de Fomento Económico municipal informó que también se han sostenido reuniones con representantes de Dairy Queen, quienes analizan, junto con directivos del conglomerado internacional, distintas opciones para la instalación de una posible sucursal con servicio drive-thru.

$!Llegan comercios, restaurantes y empresas de servicios.
Llegan comercios, restaurantes y empresas de servicios. CORTESÍA

Sushi Itto también contempla a Ramos Arizpe dentro de sus planes de expansión. Roberto Garza Villarreal, director general de la franquicia en la región, informó que actualmente buscan una ubicación dentro de alguna plaza comercial.

El interés de las empresas coincide con la expansión de la ciudad hacia sectores habitacionales que han incrementado su población durante los últimos años.

NUEVOS COMPLEJOS

El corredor cercano al Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe también registra nuevos proyectos. Un complejo desarrollado por TSM contempla un hotel de 140 habitaciones y un centro comercial con diversos locales, con una inversión reportada superior a los 300 millones de pesos.

Este escenario apunta a una diversificación de la actividad económica de Ramos Arizpe, donde la fortaleza industrial comienza a generar un mayor movimiento en sectores como comercio, gastronomía, hospedaje y servicios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/buscan-que-desarrollo-de-ramos-arizpe-se-traduzca-en-mayor-tranquilidad-NA23541480

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha señalado que la administración municipal mantiene una estrategia para facilitar la llegada de inversiones y acompañar a las empresas interesadas en establecerse en la ciudad. En agosto informó que existen negociaciones con diversas cadenas y destacó que la expansión comercial hacia nuevas zonas permitirá acercar productos y servicios a miles de familias.

De esta manera, Ramos Arizpe amplía gradualmente su perfil económico, al sumar una mayor oferta comercial, gastronómica y de servicios a su actividad industrial, mientras el crecimiento del empleo y de las zonas habitacionales genera nuevas oportunidades para establecimientos que anteriormente concentraban sus inversiones principalmente en Saltillo y Monterrey.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


comercio
Negocios

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El grito de dependencia

El grito de dependencia
true

Anexos en Coahuila: el cuento de nunca acabar
true

POLITICÓN: Candidaturas opacas, otro riesgo de fractura para Morena Coahuila

Los oficiales recomendaron a la afectada presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente.

Saltillo: pelea por celos acaba con una mujer atropellada por su pareja

El uso excesivo de dispositivos electrónicos fue otro de los factores señalados en su reflexión.

Coahuila: Con palabrotas, el Arqui Juve regaña a padres que defienden a sus hijos ante reportes y malas calificaciones
La Selección Mexicana de Softbol Femenil competirá en Redcliffe, Australia, del 5 al 11 de abril de 2027, dentro de las Finales de la Copa del Mundo.

México vence a China y clasifica a las Finales del Mundial de Softbol 2027
Silva, de 33 años, también llevaba sandalias de mujer, gafas oscuras y las uñas pintadas, y cargaba a un niño de 2 años.

Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos
Varios trabajadores instalan paneles solares en el techo de una casa en Prayagraj, India, el lunes 14 de octubre de 2024.

Si bien la guerra contra Irán impulsa las políticas de energía limpia; las emisiones globales no ceden