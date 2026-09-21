Amplían descuento del 50% en derechos vehiculares en Piedras Negras

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    Amplían descuento del 50% en derechos vehiculares en Piedras Negras
    Miguel García Figueroa, administrador de Recaudación de Rentas.

El horario extendido busca facilitar los trámites a personas que trabajan durante el horario habitual de atención.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa “Ventas Nocturnas de Fiestas Patrias”, mediante el cual se ofrece un estímulo fiscal del 50 por ciento en derechos vehiculares, inició actividades en Piedras Negras, informó Miguel García Figueroa, administrador de Recaudación de Rentas.

Durante la primera jornada, las oficinas registraron actividad desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. El programa contempla un horario extendido de 9:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, con el objetivo de facilitar la realización de trámites a personas que no pueden acudir durante el horario habitual por sus actividades laborales.

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Las personas que hayan generado su estado de cuenta durante la vigencia de la promoción podrán realizar el pago con el 50 por ciento de descuento hasta el 30 de septiembre. El trámite puede efectuarse en línea, con tarjeta bancaria directamente en las oficinas, así como en sucursales bancarias y establecimientos autorizados.

El descuento también aplica para trámites como cambio de propietario, cambio de estado y alta de vehículos por primera vez.

Para agilizar estos procedimientos, la Recaudación de Rentas habilitó un sistema de prerregistro en el portal Pagafácil, donde los contribuyentes pueden capturar previamente sus datos y los correspondientes al vehículo. Esto permite reducir el tiempo de espera en ventanilla, debido a que estos trámites requieren la revisión física de documentos originales y vigentes.

García Figueroa señaló que adultos mayores, jubilados y pensionados pueden acceder al descuento de manera complementaria a los beneficios establecidos por ley para el ejercicio fiscal actual, conforme a las reglas de operación. Añadió que el estímulo también puede aplicarse a adeudos correspondientes a años anteriores.

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Actualmente, Piedras Negras cuenta con un padrón aproximado de 90 mil vehículos. Antes del inicio del programa, poco más de 37 mil contribuyentes, alrededor del 38 por ciento del padrón, se encontraban al corriente en sus obligaciones vehiculares.

La dependencia prevé que el programa contribuya a incrementar el número de vehículos regularizados en el municipio.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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