Amplían descuento del 50% en derechos vehiculares en Piedras Negras

Durante la primera jornada, las oficinas registraron actividad desde las 9:00 de la mañana hasta las 11:30 de la noche. El programa contempla un horario extendido de 9:00 de la mañana a 12:00 de la medianoche, con el objetivo de facilitar la realización de trámites a personas que no pueden acudir durante el horario habitual por sus actividades laborales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El programa “Ventas Nocturnas de Fiestas Patrias”, mediante el cual se ofrece un estímulo fiscal del 50 por ciento en derechos vehiculares, inició actividades en Piedras Negras, informó Miguel García Figueroa, administrador de Recaudación de Rentas.

Las personas que hayan generado su estado de cuenta durante la vigencia de la promoción podrán realizar el pago con el 50 por ciento de descuento hasta el 30 de septiembre. El trámite puede efectuarse en línea, con tarjeta bancaria directamente en las oficinas, así como en sucursales bancarias y establecimientos autorizados.

El descuento también aplica para trámites como cambio de propietario, cambio de estado y alta de vehículos por primera vez.

Para agilizar estos procedimientos, la Recaudación de Rentas habilitó un sistema de prerregistro en el portal Pagafácil, donde los contribuyentes pueden capturar previamente sus datos y los correspondientes al vehículo. Esto permite reducir el tiempo de espera en ventanilla, debido a que estos trámites requieren la revisión física de documentos originales y vigentes.

García Figueroa señaló que adultos mayores, jubilados y pensionados pueden acceder al descuento de manera complementaria a los beneficios establecidos por ley para el ejercicio fiscal actual, conforme a las reglas de operación. Añadió que el estímulo también puede aplicarse a adeudos correspondientes a años anteriores.