UTNC implementa modalidad mixta para trabajadores con enfoque práctico

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación profesional en la región, la Universidad Tecnológica de Piedras Negras (UTNC) puso en marcha una nueva modalidad educativa mixta dirigida a personas que trabajan entre semana, informó el rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante. La nueva modalidad combina clases virtuales a través de una plataforma digital durante la semana con sesiones presenciales los sábados, lo que permite a los estudiantes continuar con su preparación profesional sin descuidar sus actividades laborales.

El programa inició con un grupo de 20 alumnos inscritos en la carrera de Mecatrónica, quienes ya participaron en su primera clase presencial. El esquema también permite a los estudiantes aprovechar los laboratorios, equipos y herramientas de la universidad para fortalecer sus habilidades prácticas y avanzar en su preparación rumbo a las estadías profesionales.

Ante la aceptación que tuvo este arranque, el rector señaló que la institución analiza abrir nuevos grupos y ampliar la oferta de carreras bajo este formato. Asimismo, adelantó que se evalúa la incorporación de una maestría, con el objetivo de que egresados de ingenierías y licenciaturas puedan continuar con su preparación profesional sin necesidad de salir de la región.