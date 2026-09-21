UTNC implementa modalidad mixta para trabajadores con enfoque práctico

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Piedras Negras
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    UTNC implementa modalidad mixta para trabajadores con enfoque práctico
    Marco Antonio Saldaña Infante, rector de la Universidad Tecnológica de Piedras Negras. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El esquema está dirigido principalmente a personas que trabajan entre semana y buscan continuar su formación profesional

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Con el propósito de ampliar las oportunidades de formación profesional en la región, la Universidad Tecnológica de Piedras Negras (UTNC) puso en marcha una nueva modalidad educativa mixta dirigida a personas que trabajan entre semana, informó el rector de la institución, Marco Antonio Saldaña Infante.

La nueva modalidad combina clases virtuales a través de una plataforma digital durante la semana con sesiones presenciales los sábados, lo que permite a los estudiantes continuar con su preparación profesional sin descuidar sus actividades laborales.

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El programa inició con un grupo de 20 alumnos inscritos en la carrera de Mecatrónica, quienes ya participaron en su primera clase presencial.

El esquema también permite a los estudiantes aprovechar los laboratorios, equipos y herramientas de la universidad para fortalecer sus habilidades prácticas y avanzar en su preparación rumbo a las estadías profesionales.

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Ante la aceptación que tuvo este arranque, el rector señaló que la institución analiza abrir nuevos grupos y ampliar la oferta de carreras bajo este formato.

Asimismo, adelantó que se evalúa la incorporación de una maestría, con el objetivo de que egresados de ingenierías y licenciaturas puedan continuar con su preparación profesional sin necesidad de salir de la región.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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