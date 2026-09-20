Amplían Level Up (programa de enseñanza de inglés) a 170 escuelas rurales de Coahuila

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Coahuila
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    Amplían Level Up (programa de enseñanza de inglés) a 170 escuelas rurales de Coahuila
    En septiembre de 2025 fue puesto en marcha en Coahuila el programa Level Up, estrategia integral que busca marcar un antes y un después en la enseñanza del idioma inglés en niñas, niños y jóvenes coahuilenses. ARCHIVO

La estrategia de enseñanza de inglés sumará cerca de 120 planteles durante el ciclo 2026-2027, con cobertura en comunidades rurales

El programa de enseñanza del idioma inglés Level Up ampliará su presencia en comunidades rurales y ejidales de Coahuila durante el ciclo escolar 2026-2027, con la incorporación de cerca de 120 planteles a la estrategia educativa.

Cecilia de la Garza Martínez, directora general de Inspira Coahuila, informó que la expansión se realizará mediante Level Up Anywhere, modalidad creada para atender las condiciones particulares de estudiantes de zonas rurales.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-solo-16-de-las-150-instituciones-publicas-cumplen-al-100-con-la-transparencia-OG23612873

La estrategia comenzó en 2025 como prueba piloto en 50 escuelas. Con la incorporación prevista para el nuevo ciclo, la cobertura llegaría a alrededor de 170 planteles distribuidos en distintas comunidades del estado.

LLEVAN CLASES PREGRABADAS A LAS COMUNIDADES

De la Garza Martínez explicó que las condiciones de las localidades rurales requieren una modalidad diferente a la utilizada en las escuelas urbanas.

Por ello, las clases se desarrollan mediante sesiones pregrabadas por docentes, que son proyectadas en los planteles participantes.

Para operar el esquema, Inspira Coahuila proporciona a las escuelas computadoras, proyectores, bocinas y cables HDMI, además de cuadernillos, evaluaciones y otros materiales de apoyo.

El programa también cuenta con personal de las oficinas centrales de Inspira Coahuila, encargado de supervisar las actividades y dar seguimiento a su funcionamiento en las comunidades.

Durante su primer año de operación, Level Up Anywhere atendió a alrededor de 10 mil estudiantes.

Con la ampliación prevista para el ciclo 2026-2027, la expectativa es alcanzar aproximadamente 50 mil alumnos mediante la incorporación de nuevos planteles y el crecimiento de la cobertura en comunidades rurales de Coahuila.

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