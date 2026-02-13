Amplían vacunación contra el sarampión en Saltillo; alistan módulos en plazas comerciales

Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Amplían vacunación contra el sarampión en Saltillo; alistan módulos en plazas comerciales
    Aunque a nivel nacional crece la cifra de contagios, en Coahuila todavía no se confirma ninguno. HÉCTOR GARCÍA

A partir de la próxima semana se pondrán en operación módulos que se van a sumar, con la aplicación de vacuna, a los centros de salud y hospitales

Pese a no registrar ningún caso confirmado, la Secretaría de Salud de Coahuila extenderá a partir de la próxima semana la campaña de vacunación contra el sarampión con la instalación de módulos en plazas comerciales y en otros puntos estratégicos.

Actualmente, las jornadas de vacunación se concentran en centros de salud y hospitales, donde se ha registrado una alta afluencia de población buscando vacunarse.

Esperan resultados de laboratorio tras casos sospechosos de sarampión en secundaria de Saltillo

Por ello, el titular de la Jurisdicción Sanitaria N°8, Raymundo Zamarripa, señaló que se reforzará la cobertura de vacunación, pues se dispone un inventario de 5 mil dosis tanto para menores como para adultos.

El anuncio de los módulos móviles se dará a conocer en el transcurso de este fin de semana, de acuerdo con la autoridad.

$!Amplían vacunación contra el sarampión en Saltillo; alistan módulos en plazas comerciales

La apertura de estos nuevos puntos de atención coincide con una etapa de vigilancia activa en el estado.

¿TODOS SE DEBEN VACUNAR?

El protocolo de vacunación establecida por autoridades de salud es el siguiente:

De 6 a 11 meses: Dosis cero

De 12 y 18 meses: Primera dosis al año, segunda a los 18 meses

De 1 a 9 años: Iniciar o completar el esquema de 2 dosis

De 10 a 49 años: Si tienes duda de tu esquema, aplícate una dosis

“A la población de 50 años o más no se les aplica. En teoría, este grupo cuenta con inmunidad adquirida por exposición previa al virus y no requiere del refuerzo”, explicó el doctor Raymundo Zamarripa.

La aplicación de la vacuna en hospitales se está aplicando en las mañanas, mientras que en centros de salud como Los González, de 09:00 a 18:00 horas.

ESPERAN RESULTADOS DE CASOS SOSPECHOSOS

Zamarripa detalló que están a la espera de los resultados de laboratorio de dos casos sospechosos que se registraron en alumnos de una secundaria de Saltillo y será a inicios de la próxima semana cuando se tengan los diagnósticos.

“Clínicamente los síntomas apuntan a varicela, se busca descartar el sarampión. Será este lunes o martes cuando se reciba la confirmación oficial. Hasta el momento, estos representan los primeros casos sospechosos en la entidad, ya que no se han recibido notificaciones similares de otros planteles ni de unidades de salud públicas o privadas”, dijo.

Como medida preventiva adicional en las escuelas, se ha sugerido el uso de cubrebocas, aunque el doctor Zamarripa indicó que el contagio principal se da por contacto directo.

La mejor medida es la prevención. Las autoridades reiteraron que todas las vacunas aplicadas en los nuevos módulos y centros de salud son totalmente gratuitas para la población.

