Analiza Sedu horarios de hasta seis horas para niños de kínder

Con la mira puesta en revertir la baja inscripción en el nivel Preescolar, la Secretaría de Educación del Estado (Sedu) trabaja en el diseño de un programa piloto que contempla la ampliación del horario escolar en diversos planteles de distintas regiones de Coahuila, como una estrategia para armonizar los tiempos educativos con las jornadas laborales de madres y padres de familia.

El titular de la dependencia, Emanuel Garza Fishburn, confirmó que la iniciativa busca extender la permanencia de las y los alumnos en los centros educativos, a fin de incentivar a las familias a inscribir a sus hijos desde el primer año de Kínder, etapa clave para el desarrollo social, motriz y cognitivo de la infancia.

PREESCOLAR, BASE DEL DESARROLLO INFANTIL

Garza Fishburn subrayó que el ingreso oportuno al Preescolar es determinante para la formación integral de las niñas y los niños, ya que en esta etapa se fortalecen habilidades esenciales como la socialización, la coordinación motriz y la adaptación a entornos educativos, que resultan fundamentales para un desempeño adecuado en la educación Primaria.

Explicó que, actualmente, muchos padres optan por inscribir a sus hijos únicamente en el tercer año de Preescolar, debido a que el horario tradicional —de 09:00 a 12:00 horas— dificulta la logística diaria para quienes trabajan, lo que termina por desalentar la asistencia temprana a las aulas.

HORARIO EXTENDIDO Y ALIMENTOS, EL EJE DEL PLAN PILOTO

Por su parte, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, detalló que el programa piloto se aplicará en escuelas de distintas regiones del Estado y contemplará un horario extendido de 08:00 a 14:00 horas, además de la dotación de alimentos, retomando el modelo que en su momento operaron las escuelas de tiempo completo.

“Buscamos que esta prueba piloto se convierta en un incentivo real para que los padres de familia lleven a sus hijos desde temprana edad al Preescolar. Hemos detectado que el horario actual complica los traslados y provoca que muchos niños permanezcan al cuidado de familiares durante las jornadas laborales de sus padres”, explicó el funcionario.

El proyecto también contempla un componente presupuestal adicional, ya que la ampliación del horario implicará recursos para la operación de servicios de alimentación, los cuales podrían ser gestionados a través de cocinas operadas por el DIF Coahuila.

La Sedu adelantó que, de resultar exitoso, este esquema podría sentar las bases para una política pública permanente que fortalezca la educación Inicial y contribuya a mejorar los indicadores de cobertura y aprovechamiento escolar en el nivel Preescolar.