Forma UAdeC economistas con visión estratégica y alto impacto social

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Economía Unidad Sureste, consolida su oferta académica con la Licenciatura en Economía, un programa diseñado para formar profesionistas con sólidos conocimientos teóricos y prácticos, capaces de analizar fenómenos económicos complejos y de incidir de manera estratégica en la toma de decisiones públicas y privadas.

El plan de estudios integra de manera transversal los valores y el modelo educativo de la UAdeC, promoviendo una formación ética, crítica y comprometida con el desarrollo social. A lo largo de su trayectoria académica, el estudiantado adquiere herramientas para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, así como para la planeación y análisis de proyectos de inversión con impacto económico y social.

TE PUEDE INTERESAR: Amplía UAdeC plazo para entrega de fichas ante alta demanda de aspirantes

FORMACIÓN ESPECIALIZADA Y VISIÓN INTEGRAL

La Licenciatura en Economía contempla áreas de especialización que responden a las nuevas dinámicas del entorno global, entre ellas Economía Social, Finanzas, Inteligencia de Negocios y Economía Internacional, lo que permite a las y los estudiantes perfilar su formación de acuerdo con sus intereses profesionales y las necesidades del mercado laboral.

Además, el programa fortalece habilidades clave para la vida profesional y personal, como la toma de decisiones informadas, la administración eficiente de recursos, la planeación del proyecto de vida y el impulso al emprendimiento, así como la participación activa en la vida política y social de sus comunidades. Los egresados también cuentan con bases sólidas para continuar estudios de posgrado en distintas disciplinas de las ciencias socioeconómicas.

AMPLIO CAMPO LABORAL EN SECTORES CLAVE

En el ámbito productivo, los licenciados en Economía encuentran oportunidades principalmente en empresas financieras —bancos, casas de bolsa, agencias de crédito y aseguradoras—, aunque su perfil es cada vez más requerido en empresas multinacionales de diversos giros. En estos espacios participan en procesos de planeación estratégica, evaluación de proyectos, construcción de indicadores de desempeño, gestión presupuestal y análisis de riesgos de mercado.

En el sector público, el economista es altamente valorado en instituciones como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Banco Nacional de Comercio Exterior, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, así como en dependencias estatales y municipales. Desde estas instancias, contribuyen al diseño, ejecución y evaluación de programas gubernamentales, elaboran diagnósticos macroeconómicos, trabajan con microdatos y desarrollan modelos estadísticos para fortalecer la prospectiva y mejora de las políticas públicas.

Para las personas interesadas en conocer a detalle el plan de estudios, la Facultad de Economía se ubica en el Edificio E, planta baja, de la Unidad Camporredondo, en Saltillo, Coahuila. También se puede solicitar información en los teléfonos (844) 412 87 82 y (844) 410 26 79, o consultar el sitio web www.uadec.mx/economia.

La UAdeC informó además que se mantiene abierta la convocatoria extemporánea de ingreso, por lo que el registro para obtener la ficha del examen de admisión estará disponible hasta el 15 de febrero de 2026, a través del portal www.uadec.mx/admisiones.