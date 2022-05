Indagan posible vínculo entre hepatitis aguda y coronavirus

Tras confirmarse los primeros casos de hepatitis aguda infantil en México, la Secretaría de Salud de Coahuila informó que todavía está en estudio una posible relación de la enfermedad con el COVID-19.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hepatitis aguda infantil se da a causa de la inflamación del hígado.

Sobre el tema, el titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Bernal Gómez, señaló que la nueva infección no tiene similitudes con las que ya se tienen estudiadas y, aunque no se ha encontrado relación directa del padecimiento con el COVID-19, aseguró que todavía se estudia esa posibilidad.

“Efectivamente, ha habido un brote de hepatitis que no se ha detectado que sea de las infecciones comunes y corrientes, no es hepatitis A ni B”, dijo Bernal, “no se ha encontrado ninguna relación directa con el COVID-19, está en estudio, pero no se ha descartado la posibilidad de que se haya derivado del coronavirus”.

Aunque en Coahuila todavía no se ha detectado ningún caso de hepatitis, expuso que la única forma de prevenir la infección es que los niños y niñas cuenten con su esquema completo de vacunación que se incluye en la Cartilla Nacional Infantil.

Por su parte, el encargado del departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Ruiz Pradis, señaló que en esta cartilla se incluyen dosis para prevenir la hepatitis A y B, se aplica a los niños y niñas menores de 3 años a través de la dosis hexavalente, que requiere de tres refuerzos que se ponen a los 2, 4 y 6 meses.

Para prevenir esta infección, es posible que los niños y niñas puedan aplicarse una cuarta dosis en los Centros de Salud o Unidades de Medicina Familiar.

Ruiz Pradis expuso que las medidas de higiene como el lavado de manos y sanitización cada que sea necesario, procurar la ingesta de agua potable y evitar la ingesta de alimentos de la calle siguen siendo condiciones importantes para evitar la propagación de este virus.

Al mismo tiempo, aseguró que en todo el país se cuenta con una dotación suficiente de vacunas tipo hexavalente y del cuadro básico que se incluyen en la Cartilla Nacional de Vacunación.