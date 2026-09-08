Analizan en la UAdeC retos y riesgos de la Inteligencia Artificial

ARTEAGA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y en colaboración con el Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey, realizó la conferencia magistral “Inteligencia Artificial y Responsabilidad Humana”, impartida por Laura Agosta, especialista técnica sénior de IREX. El encuentro se desarrolló en la Sala de Videoconferencias de la Infoteca Arteaga, con la presencia del rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; el cónsul de Estados Unidos para Educación, Prensa y Cultura en Monterrey, Jerome Sherman; la coordinadora de Relaciones Internacionales de la Universidad, Lourdes Morales Oyervides, así como docentes, estudiantes e invitados especiales.

Durante su mensaje de bienvenida, el director de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Miguel Sánchez Maldonado, destacó la importancia de generar espacios de reflexión y formación sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y su utilización responsable. Señaló que el avance de estas tecnologías también implica riesgos como la desinformación, la polarización social y otros efectos adversos, por lo que consideró fundamental que estudiantes y docentes desarrollen capacidades para comprender, cuestionar y verificar los contenidos generados mediante herramientas de inteligencia artificial. Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez afirmó que las universidades tienen la responsabilidad de adaptarse a las condiciones y desafíos del mundo actual, particularmente ante el avance de la inteligencia artificial, tecnología que, sostuvo, “llegó para quedarse”.

Ante este escenario, destacó la necesidad de que las instituciones educativas trabajen de manera conjunta para incorporar estas herramientas y preparar a las nuevas generaciones con los conocimientos y capacidades que demanda un entorno global y competitivo. En su intervención, Jerome Sherman resaltó la colaboración entre el Consulado de Estados Unidos y la UAdeC para impulsar programas educativos y culturales. También señaló que la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta para fortalecer el periodismo, la comunicación y la educación, aunque representa al mismo tiempo un desafío para las sociedades y las democracias. El cónsul subrayó además la importancia de promover valores compartidos como la libertad de expresión y de prensa, y reconoció la participación de la Universidad en esta iniciativa de cooperación internacional. Posteriormente, Laura Agosta desarrolló la conferencia magistral, en la que abordó temas relacionados con los desafíos de la inteligencia artificial, la responsabilidad humana, la gobernanza digital y la ciudadanía digital. La especialista destacó la necesidad de impulsar una adopción responsable de estas tecnologías, particularmente mediante el desarrollo de capacidades que permitan a la sociedad utilizarlas de manera crítica y consciente.

Agosta es especialista técnica sénior de IREX y cuenta con experiencia internacional en inteligencia artificial, gobernanza digital, alfabetización mediática y desarrollo institucional. Es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia y ha colaborado con organismos como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, participa en proyectos relacionados con la adopción responsable de la inteligencia artificial, la ciudadanía digital y el fortalecimiento institucional.

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