INE endurece reglas para el uso de IA y prohíbe deepfakes que simulen a menores

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó modificaciones a los Lineamientos y anexos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, con nuevas disposiciones relacionadas con el uso de tecnologías digitales e inteligencia artificial. Las modificaciones buscan garantizar que cualquier aparición de personas menores de edad en contenidos político-electorales se realice bajo los principios del interés superior de la niñez y el respeto a su dignidad. Las disposiciones serán de observancia obligatoria para partidos políticos, candidaturas, autoridades electorales y personas vinculadas con la difusión de contenidos en cualquier medio o plataforma.

INE PROHÍBE CREAR DEEPFAKES QUE SIMULEN PRESENCIA DE MENORES Durante una sesión extraordinaria del Consejo General, la consejera Norma De La Cruz Magaña, presidenta del Comité de Radio y Televisión, señaló que los nuevos lineamientos también regulan el uso de tecnologías digitales y herramientas de inteligencia artificial. Entre las disposiciones se encuentra la prohibición de simular o crear deepfakes que proyecten falsamente la presencia de niñas, niños o adolescentes en contenidos político-electorales. En aquellos casos en los que se utilicen representaciones sintéticas, los lineamientos establecen requisitos de trazabilidad técnica y documentación del proceso mediante el cual fueron generadas. También deberán incorporarse etiquetas de transparencia digital que sean visibles o audibles, con el propósito de advertir al público que existe una manipulación tecnológica en el contenido.

¿QUÉ REQUISITOS DEBERÁN CUMPLIR PARTIDOS Y CANDIDATOS? Las modificaciones ratifican la obligación de contar con el consentimiento escrito de madres, padres o tutores para la participación de menores en contenidos político-electorales. Asimismo, deberá considerarse la opinión informada de niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con su edad y grado de desarrollo. Los lineamientos también prohíben contenidos que inciten a la violencia, la discriminación o el acoso. Además, partidos, candidaturas y demás personas obligadas deberán informar a los menores y a sus tutores sobre los riesgos relacionados con su exposición en medios y plataformas digitales. Entre las obligaciones también se contempla proporcionar avisos de privacidad y difuminar imágenes o voces cuando no exista un consentimiento válido. Las modificaciones fueron aprobadas, además, en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. INE ANALIZA RESULTADOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS Durante la misma sesión, el Consejo General conoció el Estudio Especializado sobre la Eficacia de las Medidas Afirmativas para Candidaturas Federales, que contempla los resultados de los procesos electorales de 2017-2018, 2020-2021 y 2023-2024. El documento señala que las acciones afirmativas han contribuido a incrementar la participación política de mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros grupos históricamente subrepresentados. El estudio reconoce un aumento en la presencia de estos sectores tanto en candidaturas como en cargos de elección popular. Sin embargo, también identifica retos relacionados con la aplicación uniforme de estas medidas, la supervisión y la necesidad de que las acciones afirmativas no se limiten a facilitar postulaciones, sino que contribuyan al ejercicio efectivo del poder político. ESTUDIO PLANTEA FORTALECER SUPERVISIÓN Y SANCIONES Entre las recomendaciones del documento se encuentra consolidar un marco normativo más claro y vinculante, además de fortalecer los mecanismos de verificación y sanción. También propone ampliar el acompañamiento a los partidos políticos, impulsar el seguimiento ciudadano y garantizar recursos suficientes para la implementación de las medidas. El estudio plantea realizar evaluaciones periódicas que permitan medir sus resultados y modificar las políticas conforme a su impacto. El objetivo es avanzar hacia un modelo de inclusión política que institucionalice las acciones afirmativas y permita una mayor representación de la diversidad social en los órganos de gobierno.

OIC REPORTA AVANCES DURANTE PRIMER SEMESTRE DE 2026 El Consejo General también recibió el Informe previo de resultados de la gestión del Órgano Interno de Control (OIC) correspondiente al ejercicio 2026. Durante el primer semestre, el OIC reportó avances en materia de integridad institucional y fiscalización, entre ellos la emisión de un nuevo Código de Ética y sus respectivos lineamientos. El organismo informó además un cumplimiento de 99.9 por ciento en las declaraciones patrimoniales y un avance de 90 por ciento en la modernización del Sistema de Actas de Entrega-Recepción. En materia de auditorías, el OIC reportó una cobertura equivalente al 66 por ciento del territorio nacional y señaló que concluyó 61 por ciento de investigaciones históricas.

Asimismo, informó que obtuvo una calificación de 100 por ciento en transparencia, emitió más de 6 mil 300 constancias de capacitación y amplió el acceso a la información en lenguas indígenas. Con las modificaciones a los lineamientos sobre la participación de menores y la regulación de herramientas de inteligencia artificial, el INE incorporó nuevas obligaciones para la difusión de contenidos político-electorales, mientras que los otros acuerdos abordados durante la sesión se enfocaron en inclusión política y fiscalización institucional.