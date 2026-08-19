¿Cuántos años tiene realmente tu perro? Así puedes calcular su edad

No exactamente. La famosa regla de multiplicar la edad del perro por siete es una forma sencilla de hacer una estimación, pero no considera que los perros envejecen mucho más rápido durante sus primeros años de vida.

Por ejemplo, un perro de un año ya puede haber alcanzado una madurez física y sexual considerable, mientras que un niño humano de siete años todavía se encuentra en una etapa muy distinta de desarrollo.

Además, los perros pequeños, medianos y grandes envejecen a ritmos diferentes, especialmente después de los primeros años.

¿Cómo calcular la edad de un perro?

Una de las formas más utilizadas para obtener una estimación más cercana es considerar primero los dos primeros años de vida.

Como referencia general, un perro de un año puede equivaler aproximadamente a 15 años humanos, mientras que al cumplir dos años tendría cerca de 24 años humanos.

A partir de ahí, el cálculo cambia según su tamaño:

1. Perros pequeños: suelen envejecer más lentamente después de los primeros años y pueden vivir entre 12 y 16 años.

2. Perros medianos: presentan un ritmo de envejecimiento intermedio y suelen tener una esperanza de vida cercana a los 10-15 años.

3. Perros grandes: envejecen más rápidamente durante la adultez y, en general, tienen una esperanza de vida menor.

Por ello, para saber cuántos años humanos tiene un perro, no basta con multiplicar su edad cronológica por siete.