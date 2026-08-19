¿Cuántos años tiene realmente tu perro? Así puedes calcular su edad
La idea de que un año humano equivale a siete años de perro es una creencia popular, pero no refleja cómo envejecen realmente los perros.
No exactamente. La famosa regla de multiplicar la edad del perro por siete es una forma sencilla de hacer una estimación, pero no considera que los perros envejecen mucho más rápido durante sus primeros años de vida.
Por ejemplo, un perro de un año ya puede haber alcanzado una madurez física y sexual considerable, mientras que un niño humano de siete años todavía se encuentra en una etapa muy distinta de desarrollo.
Además, los perros pequeños, medianos y grandes envejecen a ritmos diferentes, especialmente después de los primeros años.
¿Cómo calcular la edad de un perro?
Una de las formas más utilizadas para obtener una estimación más cercana es considerar primero los dos primeros años de vida.
Como referencia general, un perro de un año puede equivaler aproximadamente a 15 años humanos, mientras que al cumplir dos años tendría cerca de 24 años humanos.
A partir de ahí, el cálculo cambia según su tamaño:
1. Perros pequeños: suelen envejecer más lentamente después de los primeros años y pueden vivir entre 12 y 16 años.
2. Perros medianos: presentan un ritmo de envejecimiento intermedio y suelen tener una esperanza de vida cercana a los 10-15 años.
3. Perros grandes: envejecen más rápidamente durante la adultez y, en general, tienen una esperanza de vida menor.
Por ello, para saber cuántos años humanos tiene un perro, no basta con multiplicar su edad cronológica por siete.
Una fórmula más precisa para conocer su edad
También existe una fórmula científica basada en estudios sobre el envejecimiento canino. Una investigación publicada en Cell Systems analizó cambios relacionados con la edad en el ADN de perros y humanos, particularmente mediante la metilación del ADN.
A partir de este trabajo se propuso una fórmula para perros de determinadas edades:
Edad humana aproximada = 16 × ln(edad del perro) + 31
Esta estimación permite comprender mejor por qué el envejecimiento no ocurre de manera lineal. Sin embargo, no debe utilizarse como una regla universal para todos los perros, ya que el tamaño, la raza y otros factores pueden modificar su proceso de envejecimiento.
¿Por qué es importante conocer la edad de tu perro?
Calcular correctamente la edad de un perro no solo sirve como curiosidad. Conocer su etapa de vida permite adaptar su alimentación, actividad física, revisiones veterinarias y cuidados preventivos.
Un perro que entra en la etapa senior puede necesitar controles de salud más frecuentes, mientras que un cachorro requiere cuidados completamente diferentes.
Por eso, más que preguntarse únicamente cuántos años tiene tu perro en equivalencia humana, es importante identificar en qué etapa de vida se encuentra y ajustar sus cuidados a sus necesidades.