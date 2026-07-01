Aporta Coahuila en promedio 7 mil ingenieros al mercado laboral cada año; impera déficit

Coahuila egresa cada año a aproximadamente 7 mil profesionistas en áreas relacionadas con ingeniería, manufactura y construcción, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Durante el ciclo escolar 2024-2025, un total de 7 mil 297 estudiantes concluyeron estudios en estas áreas, cifra superior a los 6 mil 977 registrados en 2023-2024 y a los 6 mil 793 del ciclo 2022-2023.

Los datos muestran un crecimiento sostenido en la formación de talento especializado para sectores estratégicos de la economía estatal, particularmente aquellos vinculados con la industria automotriz, manufacturera y de exportación. Saltillo se mantiene como el principal semillero de ingenieros en Coahuila. En el ciclo 2024-2025 egresaron 2 mil 786 estudiantes, lo que representa cerca del 38 por ciento del total estatal. La carrera con mayor número de graduados en la capital fue Ingeniería Industrial, con mil 649 egresados, seguida por Electrónica, Automatización y Aplicaciones de la Mecánica-Eléctrica, con 460.

Torreón ocupó el segundo lugar con mil 981 egresados. En esta ciudad también predominó Ingeniería Industrial, con 593 graduados, seguida por Electrónica, Automatización y Aplicaciones de la Mecánica-Eléctrica, con 423, e Ingeniería de Procesos Químicos, con 361. Entre ambas ciudades concentraron 4 mil 767 egresados, equivalentes a más del 65 por ciento de todos los profesionistas formados en estas disciplinas en la entidad. Por su parte, Monclova tuvo 524 egresados; Ramos Arizpe 495; Acuña 385; y Piedras Negras 237.

A nivel estatal, Ingeniería Industrial se mantiene como la especialidad con mayor número de graduados, impulsada por la demanda de personal especializado en los sectores manufacturero y automotriz. Las estadísticas reflejan además el crecimiento de áreas vinculadas a la automatización, electrónica y mecatrónica, perfiles cada vez más demandados por la industria instalada en Coahuila.

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Temas

Educación Ingeniería A20

Localizaciones

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