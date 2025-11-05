Ramos Arizpe ofrece recargos simbólicos de un peso en Predial e ISAI para apoyar a las familias

    Los pagos se pueden realizar en Cajas de Tesorería Municipal de la Unidad Administrativa o en Presidencia Municipal, de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas. FOTO: CORTESÍA

Gobierno Municipal afirma que esta medida busca apoyar la economía familiar y facilitar que los ciudadanos se pongan al corriente en sus contribuciones

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar que más ciudadanos regularicen sus contribuciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los recargos a un peso en el Impuesto Predial y en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Este beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y permitirá a los contribuyentes ponerse al corriente con un pago simbólico de recargos, aplicable únicamente a estos dos impuestos de competencia municipal.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta medida representa un apoyo directo a la economía de las familias de Ramos Arizpe y al mismo tiempo incentiva la participación ciudadana en el desarrollo del municipio.

“Cumplir con sus contribuciones fortalece la capacidad del gobierno para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía”, señaló.

El Impuesto Predial es fundamental para que Ramos Arizpe cuente con servicios públicos eficientes, como bacheo, alumbrado, seguridad, mantenimiento de espacios públicos y acciones en materia de salud, por lo que regularizar este pago impacta directamente en la mejora de la ciudad.

Con esta estrategia, el gobierno municipal busca facilitar el cumplimiento ciudadano y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura y los servicios que mejoran la calidad de vida en Ramos Arizpe, explicó el edil.

$!La medida fomenta que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales y contribuyan al desarrollo del municipio.
La medida fomenta que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones fiscales y contribuyan al desarrollo del municipio. FOTO: CORTESÍA

Las y los interesados podrán acudir al área de Cajas de Tesorería Municipal en la Unidad Administrativa o directamente en Presidencia Municipal, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 15:30 horas, para realizar sus pagos y aprovechar este beneficio antes de que concluya el año.

