Ramos Arizpe ofrece recargos simbólicos de un peso en Predial e ISAI para apoyar a las familias

Con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar que más ciudadanos regularicen sus contribuciones, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene los recargos a un peso en el Impuesto Predial y en el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).

Este beneficio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y permitirá a los contribuyentes ponerse al corriente con un pago simbólico de recargos, aplicable únicamente a estos dos impuestos de competencia municipal.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que esta medida representa un apoyo directo a la economía de las familias de Ramos Arizpe y al mismo tiempo incentiva la participación ciudadana en el desarrollo del municipio.

“Cumplir con sus contribuciones fortalece la capacidad del gobierno para ofrecer servicios de calidad a la ciudadanía”, señaló.

El Impuesto Predial es fundamental para que Ramos Arizpe cuente con servicios públicos eficientes, como bacheo, alumbrado, seguridad, mantenimiento de espacios públicos y acciones en materia de salud, por lo que regularizar este pago impacta directamente en la mejora de la ciudad.

Con esta estrategia, el gobierno municipal busca facilitar el cumplimiento ciudadano y, al mismo tiempo, fortalecer la infraestructura y los servicios que mejoran la calidad de vida en Ramos Arizpe, explicó el edil.