Ramos Arizpe es ejemplo estatal en Desarrollo Social: Coordinador de Mejora Coahuila

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe se ha consolidado como un referente en materia de Desarrollo Social, fortaleciendo políticas integrales que transforman comunidades y llevan educación, vivienda, empleo y bienestar a miles de familias, afirmó el Coordinador de Mejora en Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Durante la entrega de leche y huevo en el sector de Parajes de los Pinos reiteró a las autoridades municipales que cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la estrategia Mejora Coahuila para impulsar el desarrollo.

“Ramos Arizpe es ejemplo estatal de programas sociales, de apoyo a nuestra gente, de obras de infraestructura educativa y social. Un gran alcalde que ha demostrado por qué ganó y que todos los días refrenda con trabajo constante. Gracias a mi amigo, el alcalde Tomás Gutiérrez”, afirmó Elizondo Pérez.

Este año, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio ha impulsado programas que han beneficiado a más de 15 mil 800 ciudadanos, consolidando a Ramos Arizpe como referente estatal en apoyo social y desarrollo humano.