Ramos Arizpe es ejemplo estatal en Desarrollo Social: Coordinador de Mejora Coahuila

Coahuila
/ 5 noviembre 2025
    Autoridades entrega de apoyos básicos, que consistieron en paquetes de leche y huevo en el sector de Parajes de los Pinos FOTO: CORTESÍA

El municipio es ejemplo estatal de políticas que transforman comunidades, afirma Gabriel Elizondo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe se ha consolidado como un referente en materia de Desarrollo Social, fortaleciendo políticas integrales que transforman comunidades y llevan educación, vivienda, empleo y bienestar a miles de familias, afirmó el Coordinador de Mejora en Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez.

Durante la entrega de leche y huevo en el sector de Parajes de los Pinos reiteró a las autoridades municipales que cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y la estrategia Mejora Coahuila para impulsar el desarrollo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe sigue siendo el polo industrial estratégico de Coahuila: Alcalde

“Ramos Arizpe es ejemplo estatal de programas sociales, de apoyo a nuestra gente, de obras de infraestructura educativa y social. Un gran alcalde que ha demostrado por qué ganó y que todos los días refrenda con trabajo constante. Gracias a mi amigo, el alcalde Tomás Gutiérrez”, afirmó Elizondo Pérez.

Este año, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el municipio ha impulsado programas que han beneficiado a más de 15 mil 800 ciudadanos, consolidando a Ramos Arizpe como referente estatal en apoyo social y desarrollo humano.

$!Gabriel Elizondo Pérez destacó la gestión y resultados del alcalde Tomás Gutiérrez.
Gabriel Elizondo Pérez destacó la gestión y resultados del alcalde Tomás Gutiérrez. FOTO: CORTESÍA

En diálogo con los habitantes de Parajes de los Pinos, el alcalde Tomás Gutiérrez detalló que las acciones de su gobierno incluyen rehabilitación de viviendas, entrega de tinacos a bajo costo, empleo temporal, equipamiento y creación de nuevos planteles educativos, atención a mujeres y jóvenes, impulso al deporte y operación de centros de apoyo a la primera infancia, entre otras iniciativas. Estas acciones buscan generar bienestar y oportunidades de manera integral.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe se convierte en sede de la cancelación de estampilla postal conmemorativa

Además, el municipio promueve desde el fortalecimiento educativo hasta programas de inclusión laboral y dignificación de espacios públicos, avanzando con una visión social moderna, cercana y efectiva.

Con programas claros y acciones que transforman vidas, Ramos Arizpe sigue dando pasos firmes hacia un desarrollo social humano, cercano a la gente y comprometido con la mejora de la calidad de vida de las familias tanto en la ciudad como en las comunidades rurales.

