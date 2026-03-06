Aprueba cabildo construir vivienda vertical en Colonia República de Saltillo
De acuerdo al acta de cabildo la construcción constará de 10 departamentos
El Cabildo de Saltillo aprobó el cambio de uso de suelo para la construcción de un proyecto de vivienda multifamiliar en la Colonia República.
A través del Periódico Oficial del Estado, se publicó que la autoridad municipal autorizó que el terreno nororiente del cruce entre avenida México y calle Cumbres, pase a ser un proyecto de vivienda.
Los documentos públicos detallan que se trata de un proyecto de 10 departamentos en una superficie de 651 metros cuadrados, considerando que cumple con los requerimientos de impactos sociales y ambientales.
Particularmente fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico. Pasará de Habitacional en Densidad Media (H3) a Habitacional en Densidad Media Intermedia.
AUMENTA VENTA DE CASAS EN REPÚBLICA
En noviembre del año pasado, VANGUARDIA publicó que en la colonia República comenzó a proliferar la venta de casas, particularmente aquellas de mayor tamaño y antigüedad.
José Antonio Berlanga, agente inmobiliario que promueve una de las propiedades en este sector, expuso entonces que las ventas se deben a la intención de aprovechar la plusvalía que brinda la ubicación de la colonia.
“La mayoría de las personas está queriendo capitalizar la plusvalía que están teniendo las propiedades; todo mundo está esperando vender ya sea para cambiarse, ya sea para solamente para capitalizar las plusvalías que están teniendo las propiedades y poder diversificar esas inversiones”, dijo aclarando que es un fenómeno que también se presenta en Arteaga y al poniente de la ciudad en sectores como Ankara.